Oljeprisene beveger seg sidelengs fredag, og styrer mot sin svakeste uke på nesten ett år.

Brent november-olje står i 72,83 dollar pr. fat, opp 0,2 prosent (13 cent) så langt i dagens handel, men ned fra 73,66 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte torsdag. WTI oktober-olje klatrer 0,2 prosent til 69,28 dollar pr. fat.

Den svake uken, der Brent-oljen ligger an til å falle nesten 8 prosent – kommer til tross for at oljeprisene torsdag fikk seg et løft av at Opec+ varslet utsettelse av produksjonsøkningen i oktober med to måneder. Samarbeidslandene opprettholder likevel planen om å øke produksjonen med 2,2 millioner fat i løpet av de neste 12 månedene.

– Opec+ har sagt at den vedtatte produksjonsøkningen kun vil bli gjennomført hvis det er rom i markedet for det, sa oljeanalytiker Ole Rikard Hammer i Arctic Securities til Finansavisen forrige uke.

– Positive signaler

Kursendringen fra Opec+ kom etter et kraftig oljeprisfall forårsaket av bekymringer om svak etterspørsel og rikelig tilbud.

«Oljeprisene stiger noe ettersom positive signaler motvirker den negative stemningen som har preget markedet de siste dagene», skriver ANZ-analytiker Daniel Hynes ifølge Reuters i en oppdatering, og legger til at en svakere dollar også gir støtte til råvareprisene.

Dollaren tynges av blandede signaler fra arbeidsmarkedet i forkant av dagens «non-farm payrolls»-rapport fra amerikanske statistikkmyndigheter.

Støtte til prisene kommer eksempelvis fra USA og lagertallene fra amerikanske energimyndigheter (EIA). Disse viste 6,9 millioner fat i lagertrekk for råoljen, langt over Reuters-konsensus på 993.000 fat.