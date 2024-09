DNB, som har lånt ut 575 millioner kroner til Vow, gjentar svaret Finansavisen fikk i forrige uke da vi konfronterte banken:

«Det er strenge regler som sørger for at potensielle interessekonflikter skal unngås i situasjoner som denne, og DNB har lang erfaring med å håndtere at bank og meglerhus er involvert i flere prosesser som angår samme selskap», sier kommunikasjonsrådgiver Kari Vartdal Riise i DNB.

VOW-AKSJONÆR: Jo Nesbø FOTO: Newslab

Jo Nesbø blant aksjonærene

Det er bare smuler igjen for de øvrige aksjonærene i selskapet. DNB overtok 29,1 millioner av 31,1 millioner aksjer fra IRIC til kurs 2,595 kroner, noe som verdsetter DNBs aksjer til drøye 75 millioner kroner. De tre største aksjonærene bak DNB, som inkluderer Vow-sjef Henrik Badin – som for øvrig også har fått tvangssolgt noen aksjer, eier aksjer for bare 25 millioner kroner hver.

Les også DNB på begge sider av bordet Mens DNB har lånt ut 575 millioner til kriserammede Vow jobber DNB Markets for å overbevise investorer til å skyte inn penger som skal brukes til å nedbetale deler av lånet.

Vow var blant aksjene som steg kraftig i den grønne euforien på Oslo Børs i 2020 og 2021. Aksjen nådde en topp i februar 2021 og har siden da falt 95 prosent.

Blant småsparerne som har tapt penger på Vow er forfatter og tidligere aksjemegler Jo Nesbø, som gjennom sitt investeringsselskap Skriveverkstedet kjøpte 225.000 aksjer i fjor sommer på kurser rundt 15 kroner. Han har derimot solgt seg betydelig ned, først i mars og så for et par uker siden, og sitter ifølge aksjonærlistene igjen med 62.500 aksjer som nå er verdt kun 175.000 kroner.

Nesbøs aksjetrading er dog småpenger i den store sammenhengen. I fjor tjente den suksessrike forfatteren fett på plasseringer i eiendom, aksjer og obligasjoner – investeringer som har vokst seg til 422 millioner kroner ved utgangen av fjoråret.