I forrige uke skrev Financial Times at Saudi-Arabia er klare til å fase inn igjen produksjon som planlagt fra 1. desember, selv om det vil føre til en lengre periode med lavere priser.

– Dette er big news . Det betyr at de ekstraordinære kuttene kommer tilbake til markedet. Det er ikke ventet, sa analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, til Finansavisen.

Pekte ut synderne

Onsdag skriver Wall Street Journal at Saudi-Arabias energiminister Prins Abdulaziz bin Salman, på forrige ukes telefonkonferanse, advarte sine medprodusenter om at oljeprisene kan falle til 50 dollar pr. fat om de ikke etterlever de avtalte produksjonskuttene. Flere av medprodusentene skal ha oppfattet advarselen som en skjult trussel om priskrig.

Avisen har vært i kontakt med Opec-delegater som deltok på konferansen, og ifølge disse pekte ministeren ut Irak og Kazakhstan som de største synderne. Ifølge S&P Global Ratings overproduserte førstnevnte med 400.000 fat pr. dag i august, mens sistnevnte snart returnerer med 720.000 fat pr. dag så snart Tengiz-feltet gjenåpnes.

– Beskjeden fra Saudi-Arabia var at det ikke er noen vits i å komme med flere fat hvis det ikke er plass til dem i markedet, og at noen heller bør holde kjeft og respektere forpliktelsene sine overfor Opec+, sier en delegat.

Les også – Du bør være forsiktig når andre er grådige Analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities ber investorer være forsiktig i aksjemarkedet. Her er favorittaksjene for oktober.

JPMorgan mener risikoen har økt – stor interesse for energiaksjer Tirsdagens missilangrep fra Iran er den største eskaleringen siden Hamas-angrepene 7. oktober, ifølge JPMorgan. Goldmans kunder lastet opp i energi.

– Kjøp oljeaksjer – Hvis det virkelig skulle eksplodere er det positivt for Oslo Børs, siden oljeprisen vil gå til himmels, sier forvalter Jan Petter Sissener, som sitter rolig i båten.

Har tapt markedsandeler

Sammen med syv andre Opec-medlemmer skulle Saudi-Arabia etter planen avvikle produksjonskutt fra starten av oktober, men i starten av september varslet landene at kuttene ville bli forlenget til slutten av november før de gradvis fases ut.

Dette har ikke hjulpet på oljeprisene, som har vært i en nedadgående trend i flere måneder. I løpet av det seneste kvartalet er Brent- og WTI-oljen ned rundt 16 prosent, selv etter at Iran tirsdag angrep Israel med ballistiske missiler og løftet Midtøsten-konflikten til nye nivåer.

Når Saudi-Arabia nå vraker sitt uoffisielle mål om en oljepris på 100 dollar pr. fat, er det for å gjenerobre markedsandeler. Tall fra Det internasjonale energibyrået (IEA) viser at produksjonskuttene i Opec+ har senket markedsandelen deres fra 51 prosent i 2022, via 50 prosent i 2023 til 48 prosent i år. Og neste år ser konkurransen ut til å tilspisse seg ytterligere, påpeker Wall Street Journal.

Les også Deutsche kutter oljeprisestimatet med 14 dollar Deutsche Bank kutter i oljeprisestimatene som følge av lav etterspørselsvekst fra Kina og produksjonsøkningen fra OPEC.

– Hvis oljeproduksjon kommer i spill, vil USA komme på banen Iran forbereder et snarlig rakettangrep på Israel, og oljeprisen bykser. – Iran føler seg presset til å gjøre noe, sier Arctic-analytiker Ole Rikard Hammer.

Goldman om oljeprisen: Saudi-Arabia-nyheten overdrevet Goldman Sachs gjentar forventningene om at OPEC+ øker produksjonen i desember, og anslår et Brent-intervall på 70-85 dollar i 2025.

Russland «jukser» også

Planlagte produksjonsøkninger i USA, Guyana og Brasil forventes å øke verdens oljeproduksjon med over én million fat pr. dag. Brasil ble med i Opec+ i år, men har uttalt at de ikke vil delta i produksjonskuttene.

Avisen trekker videre frem tall fra S&P Global pr. 8. august. Disse viser at også Russland – i tillegg til Irak og Kazakhstan – har produsert mer enn kvoten sin så langt i år.

Brent-olje for desember-levering står onsdag ettermiddag i 75,61 dollar pr. fat, nesten 10 dollar under det Saudi-Arabia ifølge analytikere trenger for å finansiere den økonomiske omstillingen kongedømmet nå er midt inne i.