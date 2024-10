Trosser Norge-exit – bygger hydrogennett til 224 milliarder

Den 20. september meldte Equinor at de vraker planene om å bygge en rørledning fra Norge til Tyskland for å frakte hydrogen. Noen dager senere skrotet Shell sine planer om å bygge et hydrogenanlegg nær Nyhamna.

– Når vi nå ser at verken rammevilkårene er til stede, tilbudssiden og etterspørselssiden mangler, så klarer vi ikke å løfte en så stor investering som rør for transport av blått hydrogen til Europa vil være, sa pressetalsperson i Equinor, Magnus Frantzen Eidsvold, til Energi og Klima.

Tyskland all in?

Den 1. oktober refset Philipp Steinberg, avdelingsleder i Tysklands økonomidepartement, Norge og Equinor for endringene i planene: «Det bekymrer meg litt at mange land ser ut til å posisjonere seg slik at de sier at energiomstillingen og hydrogen er fantastisk, og så blir det Tyskland som må betale for det», sa han.

Denne uken har Tyskland godkjent at de skal bygge et hydrogennett som vil koste 19 milliarder euro (224,49 milliarder kroner).

Det innebærer å omgjøre naturgassrørledninger til infrastruktur (60 prosent av hele nettet) for transport av nettopp hydrogen, samt bygge nye rørledninger og koble dem til store industrielle forbrukere for å hjelpe dem med å avkarbonisere, ifølge Bloomberg.

Hydrogennettet skal være 9.040 kilometer langt og operativt innen 2032.

Flere som tviler

Til tross for Tysklands satsning, er det ikke bare Equinor som har droppet hydrogenplaner den siste tiden. Danske Ørsted, som Equinor eier 10 prosent av, har en betegnelse for å omdanne vind til noe annet, Power-to-X (P2X).

I midten av oktober meldte havvindselskapet at de trekker seg fra regjeringens «Green Fuels for Denmark»-prosjekt, samt et annet prosjekt kalt H2RES, et konsortium som Nel også er med i.

Ørsteds sjef for forretningsutvikling og P2X i Europa sa: «Konsortiet har i fellesskap bestemt seg for å ikke fortsette prosjektet [H2RES], siden et underdimensjonert demonstrasjonsanlegg som dette ikke lenger er relevant i dagens marked», ifølge Offshore magazine.

Spanias Repsol kunngjorde også denne uken at de vil stanse alle investeringer i grønn hydrogen på hjemmemarkedet, ifølge Offshore magazine.