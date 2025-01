Fredag i forrige uke ble det kjent at Biden-administrasjon skjerper sanksjonene mot russisk oljevirksomhet kraftig . Dette har satt den amerikanske oljeservicekjempen SLB, bedre kjent som Schlumberger, under nytt press, skriver Financial Times.

ANBEFALER EXIT: Texas-demokraten Lloyd Doggett. Foto: NTB

Avisen har vært i kontakt med kongressmedlemmene Lloyd Doggett og Jake Auchincloss, som nå anbefaler SLB å trekke seg ut av Russland. Hvis ikke risikerer selskapet å være i brudd med det nye sanksjonsregimet, som forbyr leveranser av amerikanske oljerelaterte tjenester til personer i Russland fra og med 27. februar.

– Risikoen kunne ikke ha vært høyere

SLB er blant få amerikanske oljeselskaper som fortsatt opererer i Russland etter at president Vladimir Putin gikk inn i Ukraina for snart tre år siden. Deres to største vestlige konkurrenter, Baker Hughes og Halliburton, solgte sine russiske virksomheter til lokale aktører i 2022.

Financial Times avslørte i fjor at SLB hadde signert nye kontrakter, lyst ut mer enn 1.000 jobber og importert utstyr til Russland etter at konkurrentene trakk seg ut.

Jeremy Paner, partner i advokatfirmaet Hughes Hubbard & Reed, tolker overfor avisen det nye regimet dithen at leveranser av oljeservicetjenester i Russland nå er «forbudt og sanksjonerbart under amerikansk lov.»

– Risikoen for sanksjoner tilknyttet SLBs russiske virksomhet kunne ikke ha vært høyere på dette tidspunktet, sier han.

– Noe Russland har slitt med å kopiere

Russland-analytiker Craig Kennedy hevder de nye sanksjonene ser ut til å være rettet mot SLB, og at selskapet vil sette seg selv i fare ved å omgå dem.

UNDER PRESS: SLB, ledet av Olivier Le Peuch. Foto: Bloomberg

– Tvinges SLB til å trekke seg ut av Russland, vil det ryste Kreml grunnet de økte kostnadene dette vil påføre landets oljesektor, sier analytikeren tilknyttet Harvards Davis Center til Financial Times.

– Russland har vært veldig avhengig av avansert vestlig teknologi for reservoarmodellering for å utforme effektive, kostnadseffektive utviklingsplaner. Dette er noe de har slitt med å kopiere, og ikke vil finne andre steder. Nå, for første gang på 30 år, vil de være alene, fortsetter Kennedy overfor avisen.

SLB har brutt amerikanske sanksjoner før. I 2015 sa selskapet seg skyldig i en føderal anklage og betalte mer enn 230 millioner dollar for å ha tilrettelagt handel med Iran og Sudan.

Financial Times har ikke fått noen kommentarer fra SLB, som på sine hjemmesider skriver at «selskapet tar ansvar for eksportkontroll og overholdelse av sanksjoner på alvor.»