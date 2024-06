«Dermed ble det et løft for Nvidia, men ikke for resten av aksjemarkedet» skriver Nordea-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen i sin ukesrapport.

Nvidia viste at de hadde salgsinntekter på 26 milliarder dollar i første kvartal, som løper fra februar til april, onsdag kveld etter børsstengning. Det var seks prosent høyere enn det analytikerkorpset ventet i forkant. Samtidig venter de sterk vekst videre gjennom neste kvartal.

«Nvidia markerte slutten på det vi må karakterisere som en sterk inntjeningssesong» skriver Nordea-strategene.

De poengterer at blant selskapene på S&P 500-indeksen steg inntjeningen med åtte prosent gjennom kvartalssesongen, men korrigert for to større oppkjøp i helsesektoren, var inntjeningsveksten på elleve prosent.



«Nvidia steg 9,3 prosent på torsdag etter resultatfremleggelsen. Det var imidlertid ikke nok til å løfte det brede markedet, slik vi så da Nvidia leverte resultater i februar. Det øvrige markedet var svakt ned etter noe høyere renter og litt uttalelser fra medlemmer i Fed» skriver Bruce og Bernhardsen.

Høyere renter

Ifølge Reuters var det 215.000 amerikanere som søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 18. mai. Det utgjør et lite fall fra uken før da det var 231.000 som søkte om ledighetstrygd. Det har imidlertidig vært noe oppgang i disse tallene den siste perioden.

«Noen har pekt på at det kan være første tegn på dårlige tider. Tallet svinger imidlertid mye fra uke til og uke og når det falt tilbake denne uka stilnet resesjonspraten. Redusert risiko for en nedtur burde være bra for aksjer, men akkurat nå kan det se ut som aksjemarkedet legger mest vekt på at det også betyr høyere renter» kommenterer Nordea-strategene.



Videre skriver de at sentralbanksjef Powell har vært klar på at skuffende høy inflasjon innebærer at renten vil være høy lenger, uten at det betyr økte renter.

«Selv om aksjemarkedet akkurat nå ikke liker utsikter til «higher for longer» vil vi ikke overdrive effekten. S&P500 er tross alt opp vel ti prosent i år på tross av at prisingen av første rentekutt er skjøvet fra mars til høsten» skriver Bruce og Bernhardsen.

«I sum er utsikter til god vekst i økonomi og inntjening viktigere for aksjer enn hvor mange rentekutt vi får fra Fed».