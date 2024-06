Mot nedtur fra start på Oslo Børs

Wall Street drar med seg Asia rett ned og oljeprisen faller.

Asia

Japan og Sør-Korea vil offentliggjøre tallene for industriproduksjon på fredag, og Kina vil offentliggjøre den offisielle innkjøpssjefindeksen for mai. Inflasjonsdata for Japans hovedstad Tokyo vil også bli offentliggjort.

I Japan faller Nikkei 1,3 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,5 prosent.

I Kina går Shanghai Composite tilbake 0,1 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 1,2 prosent, og Kospi i Sør-Korea svekkes 1 prosent.

I India faller Sensex 0,4 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,5 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,3 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen ned 0,1 prosent til 83,49 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,1 prosent til 79,16 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 84,12 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

– Risk-off stemningen i de brede markedene har gitt noe nedadgående press på oljeprisen, som overskygger den større enn ventet nedgangen i amerikanske råoljelagre fra de nylige API-dataene, sier Yeap Jun Rong, markedsstrateg i IG, ifølge Reuters.

Det er bredt ventet at Opec+ vil opprettholde produksjonskuttene sine på sitt policymøte førstkommende søndag. Råvareanalytiker Will Sungchil Yun i SI Securities sier at en overraskelse fra Opec+ ikke kan utelukkes helt, og det kan drive prisene høyere på kort sikt, ifølge Bloomberg.

Oslo Børs

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,7 prosent før den sluttet på 1.423,64 poeng.

Verst gikk det med Circio som falt 51,1 prosent til 3,50 kroner etter en melding om at selskapet planlegger å hente 52 millioner kroner i en fortrinnsrettsemisjon til en kurs på 2,50 kroner.

En av Oslo Børs' mest shortede aksjer, Nel , har meldt om to store avtaler den seneste måneden, noe som har ført til en kraftig kursoppgang. Det mener Nordea-analytiker Andreas Nibe Nygård er en overreaksjon, og anbefaler salg av aksjen.

– Jeg mener at aksjen har steget veldig mye mer enn fortjent, sier analytikeren til Finansavisen. Aksjen falt 7,3 prosent til 7,88 kroner.

Wall Street

Industritunge Dow Jones falt for fjerde gang de siste fem handelsdagene med en nedgang på 1,06 prosent til 38.441,54.

falt for fjerde gang de siste fem handelsdagene med en nedgang på 1,06 prosent til 38.441,54. Brede S&P 500 endte ned 0,74 prosent til 5.266,97.

endte ned 0,74 prosent til 5.266,97. Kun et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen falt Nasdaq-indeksen under 17.000. Teknologiindeksen falt 0,58 prosent til 16.920,58.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,618 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 7,12 prosent til 13,84.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 1. kv.:



BW LPG: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 13.00

HAV Group: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Huddlestock Fintech: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Frontline: Kl. 07.30, webcast/tlf kl. 15.00

Lytix Biopharma: Kl. 08.00, webcast kl. 13.00

Boa Offshore, Floatel International, Golden Energy Offshore Services, Havila Kystruten (pres. fredag), Hunter Group, Interoil Exploration and Prod., Norsk Renewables, Ocean GeoLoop, RomReal, SuperOffice Group

Resultat pr. 2. kv.:

SAS: Kl. 08.00

Resultat pr. 1. tertial:

Tine

Årsrapport: