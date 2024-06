Dette vil påvirke Oslo Børs tirsdag

Tirsdag er det blandet på Asia-børsene, mens oljeprisene faller noe. Her er faktorene som vil påvirke Oslo Børs.

Nordnet-analytiker Roger Berntsen skriver i sin morgenrapport at han venter at Oslo Børs vil åpne opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet 0 - 0,8 prosent.

Asia

I Japan og Sør-Korea er det god stemning i aksjemarkedene. Den japanske Nikkei 225-indeksen ligger opp 0,4 prosent, mens den Sør-Koreanske Kospi-indeksen ligger opp 0,5 prosent.

I Kina er det imidlertid tyngre. Hong Kong-børsen Hang Seng faller 1,7 prosent, mens fastlands-børsen CSI 300 er ned 1,2 prosent. Shanghai Composite faller 1,1 prosent.

Også børsene i Australia faller, der S&P/ASX 200 er ned 1,3 prosent.

Markedene i Kina, Hongkong og Australia holdt stengt på mandag, og tirsdag er dermed ukens første handelsdag.

Oljeprisen

Tirsdag morgen omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 81,53 dollar, ned 0,4 prosent men opp over 5 prosent siden fallet for en ukes tid siden.

Juli-kontrakten omsettes for 81,54 dollar, ned 0,1 prosent. Juli-kontrakten for den amerikanske lettoljen WTI ligger på 77,71 dollar pr. fat, ned 0,04 prosent.

Wall Street

Mandag steg det amerikanske aksjemarkedet, ledet an av Nvidia som steg nesten én prosent etter å ha gjort en aksjesplitt. De andre teknologiaksjene var også sterke i påvente av sentralbankens (Fed) rentebeslutning onsdag.

10-årsrenten steg til 4,467 prosent, mens 30-årsrenten steg til 4,95 prosent mandag.

Sjefsstrateg Sam Stovall i CFRA sier til CNBC at inflasjonen fortsatt holder seg på høye nivåer, som skaper vedvarende bekymringer i markedet.

«For min del er den store bekymringen at Fed ikke har gått langt nok lenge nok» sa han til CNBC og la til at bekymringen sannsynligvis vil hindre at markedene vil stige mye på kort sikt.

S&P 500 steg mandag 0,26 prosent til 5.360,89 mens teknologiindeksen Nasdaq steg 0,35 prosent til 17.192,53. Industritunge Dow Jones steg 0,14 prosent til 38.868,10.



Volatilitetsindeksen - VIX - steg nesten 3 prosent til 12,7.