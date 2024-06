Oslo Børs åpner ned

Norwegian faller svakt etter at både ABG Sundal Collier og Barclays har tatt ned sine kursmål. Førstnevnte har gått fra 21 til 19 kroner og sistnevnte fra 22 til 18 kroner, men begge gjentar kjøp. Aksjen falt nesten 10 prosent torsdag etter DNB Markets-analysen som åpner for at selskapets 2024-mål kan ryke grunnet økte lønnskostnader.

REC-smell

REC Silicon faller over 11 prosent til 6,58 kroner på nok en Moses Lake-utsettelse.

Selskapet venter nå at første levering vil skje i midten av september. Da gjenåpningen ble kunngjort tilbake i november i fjor, etter fire års nedetid, var første leveranse ventet i første kvartal 2024.

Nordic Unmanned er ned over 18 prosent på tynt volum etter at droneselskapet i morges la frem sin kvartalsrapport som viste nesten 40 prosent topplinjevekst i første kvartal. Samtidig ble tapene noe redusert.

Nykommeren Cavendish Hydrogen fikk en brutal start etter debuten onsdag i forrige uke, men har kommet kraftig tilbake denne uken etter det investeringsdirektør Mads Johannesen i Nordnet karakteriserte som en klassisk shortskvis. Fredag er aksjen tilbake i rødt, og så langt er den ned med 10 prosent.

Vinnerlisten toppes for øvrig av Reach Subsea, som stiger drøye 10 prosent.

Oljen i rødt

Oljeprisene trekker noe ned fredag morgen, men går mot en positiv uke.

August-kontrakten for Brent-oljen står i 85,42 dollar pr. fat, ned 0,3 prosent (29 cent) siden midnatt og ned fra 85,78 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte torsdag.

WTI-oljen er marginalt ned så langt fredag og står i 81,19 dollar pr. fat.

Tall fra amerikanske energimyndigheter (EIA) falt 2,2 millioner fat forrige uke, mot ventet en nedgang på 2 millioner fat.

– Samlet sett antyder EIA-tallene et strammere amerikansk oljemarked. Likevel tror vi på kort sikt at Kinas oljeetterspørsel, som ikke lever opp til markedets forventninger, er den viktigste risikoen å vurdere, uttaler analytiker Vivek Dhar i Commonwealth Bank of Australia til Bloomberg.

Equinor faller 0,5 prosent, Aker BP 0,9 prosent og Vår Energi 0,8 prosent.