På den positive siden stiger Nordic Semiconductor til 2,0 prosent til 138,60 kroner etter at meglerhuset Carnegie har høynet kursmålet fra 137 kroner til 191 kroner, og gjentatt kjøpsanbefalingen.

TGS ønsker å undersøke et areal på 206 kvadratkilometer på den vestlige delen av Appalachene-bassenget i USA. Aksjen stiger 2,5 prosent til 124,50 kroner.

Oppgang for tørrbulk

Tørrbulkindeksen Baltic Dry stiger 3,4 prosent til 2.031 poeng torsdag. Capesize–ratene utmerker seg med å stige over 7 prosent. På Oslo Børs merker vi oss at Belships stiger med 4,8 prosent, og at Golden Ocean stiger med 1,6 prosent.

Höegh Autoliners har signert en femårig kontrakt med en stor internasjonal bilprodusent for transport av biler fra USA og Mexico til Midtøsten. Kontrakten skal ifølge selskapet overstige 100 millioner dollar. Aksjen stiger 1,3 prosent til 122,60 kroner.

Ensurge Micropower har levert sine første prøver av sitt litium-mikrobatteri til et ikke-navngitt ledende medisinsk utstyrsselskap. Aksjen faller 3,8 prosent til 1,35 kroner. Aksjen startet først kraftig opp, før den snudde ned.

Tekna i tet

Høyt på vinnerlisten merker vi oss Tekna Holding som stiger med 14,0 prosent etter å ha vunnet en patentsak i Canada som gjør at de kan produsere titanpulver i landet.





Reach Subsea stiger 6,2 prosent til 8,20 kroner. Meglerhuset Arctic Securities har høynet kursmålet fra 7 kroner til 9 kroner, og gjentatt kjøpsanbefalingen.

Clarksons Securities starter dekning av Eidesvik Offshore med en kjøpsanbefaling og kursmål 25 kroner. Aksjen er opp 4,80 prosent til 16,20 kroner.

Cloudberry Clean Energy selger tre vannkraftanlegg for 320,5 millioner kroner til HitecVision-selskap. Aksjen er uendret.

På taperlisten fortsetter Codelab Capital nedturen i kjølevannet av emisjonen tidligere denne uken. Aksjen faller nye 8,50 prosent til 0,30 kroner. Emisjonen ble gjort til en rabatt på 34 prosent.

–Rabatten er det markedet som bestemmer, sier styreleder og storaksjonær Jesper Melin Ganc-Petersen i CodeLab i et intervju med Finansavisen.

Norsk Renewables faller 7,90 prosent på tynt volum, uten selskapsspesifikke nyheter.

Nordic Unmanned faller 8,6 prosent til 0,1005 kroner etter at styremedlem Erik Algård solgte 2,2 millioner aksjer i selskapet til en kurs på 0,1019 kroner.