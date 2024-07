Dette vil påvirke Oslo Børs tirsdag

Etter oppgang på Oslo Børs og Wall Street mandag stiger oljeprisen tirsdag. Det kan gi positive utslag for hovedindeksen.

Nordnet-analytiker Roger Berntsen er enig, og skriver i sin morgenrapport at han forventer at Oslo Børs åpner opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet 0 til 0,6 prosent.

Asia og Australia

I løpet av natten var det blandet utvikling på børsene i Asia og Australia, men utviklingen var innenfor pluss/minus 1 prosent intradag.

Med en videre svekkelse i løpet av natten, står japanske yen i skrivende stund i 161,68 yen pr. dollar. En svakere vekslingskurs til dollaren har vi ikke sett siden oktober 1986.

Japanske Nikkei 225 steg 0,6 prosent, til 39.882 poeng, og Hang Seng-indeksen fra Hongkong steg 0,6 prosent.

Natt til tirsdag kom det nye inflasjonstall fra Sør-Korea. De visten en tolvmåneders inflasjon på 2,4 prosent i juni, mot 2,7 prosent i mai. Det var en nedgang på månedsbasis på minus 0,2 prosent. Kospi-indeksen i Sør-Korea falt 0,9 prosent til 2.777 poeng.

Den australske S&P/ASX 200 falt 0,5 prosent, til 7.712 poeng, mens Sensex-indeksen, med de 30 største industriselskapene i India, har en svak oppgang på 0,03 prosent til 79.522 poeng. Shanghai-børsen steg like mye til 2.995 poeng.

Straits Times-indeksen i Singapore steg 0,5 prosent til 2.254 poeng.

Ferie gir oppgang i oljeprisen

Prisen på august-kontrakten for et fat med nordsjøoljen Brent stiger 0,2 prosent til 86,80 dollar fatet. Samtidig stiger juli-kontrakten for et fat med WTI-oljen 0,2 prosent til 83,50 dollar pr. fat.

Vi må tilbake til slutten av april siden sist oljeprisen var så høy.