Flyaksje krakker og comeback i shipping

Saken oppdateres.

Hovedindeksen startet ned tirsdag morgen, men klatret til pluss i løpet av formiddagen. Klokken 15:50 har hovedindeksen flatet ut til1428,52 poeng.

Brent-kontrakter for levering i august er opp 0,5 prosent til 87,05 dollar fatet, til sammenligning var brent-oljen ved børsslutt mandag omsatt for 85,27 dollar fatet. WTI-kontraktene for levering i juli stiger 0,6 prosent til 83,90 dollar.

Equinor-aksjen stiger 0,5 prosent til 307,10 kroner, mens Aker BP stiger 0,8 prosent til 277,60 kroner.

Krakk i flyaksje

Norse Atlantic faller kraftig med 41,8 prosent til 4,12 kroner, men var helt nede på 3,50 kroner. Flyselskapet meldte tirsdag at de sliter sikkelig med likviditeten og har igangsatt tiltak. Klokken 12:00 holder Norse en investoroppdatering hos Pareto. Kl 13:46 har aksjen vært stoppet for handel ni ganger.

SoftOx Solution faller 39,2 prosent til 10 øre. Selskapet varslet en emisjon til 22,5 millioner for å «planlegge, forberede og gjennomføre prosessen for å tiltrekke seg fiansiering for et proof-of-concept.» Tegningsprisen er på 2 øre pr. aksje.

Shippingaksjer gjør et comeback tirsdag. Etter et fall på 2,53 prosent mandag, stiger shippingindeksen 1,3 prosent rundt ettermiddag tirsdag. MPC Container Ships leder oppgangen, og stiger 4,2 prosent til 22,96 kroner. Avance Gas-aksjen stiger 2,8 prosent til 170,80 kroner. Frontline stiger 1,9 prosent til 267,50 kroner.

Fusjonen mellom TGS og PGS er formelt fullført. TGS-aksjen blir også oppgradert av Barclays-analytiker Mick Pickup, som hever kursmålet fra 185 til 245 kroner. Seismsikkaksjen stiger 1,1 prosent til 131,00 kroner.

Kongsberg Gruppen faller 2,3 prosent til 880,50 kroner, etter gårsdagens opptur på 3,6 prosent. Danske Bank-analytiker Vidar Lyngvær hevet mandag kursmålet fra 820 til 1.500 kroner. Tirsdag løfter også Carnegie-analytiker Fabian Jørgensen kursmålet til 1.073 fra 874 kroner.

Dolphin Drilling har lenge hatt problemer i Nigeria. Mandag meldte selskapet at det har levert en bankgaranti på 20 millioner dollar som sikkerhet i forbindelse med det pågående søksmålet mot GHL. Riggen er nå fjernet fra nigerianske farvann, og er på vei til India for å påbegynne en ny kontrakt. Aksjen faller 2,5 prosent til 4,73 kroner.

Eiendomsaksjer fortsetter oppturen med en byks på 0,8 prosent tirsdag. Selvaag Bolig stiger 0,9 prosent til 38,50 kroner. Aksjen fikk kursmålet sitt løftet til 30 fra 25 kroner, og analytiker Simen Mortensen gjentar salgsanbefalingen. Eiendomsindeksen på Oslo Børs har steget fire handelsdager på rad.

Rec Silicon-aksjen stiger 4,5 prosent til 7,29 kroner. Pareto har nedjustert kursmålet tirsdag, fra 24 til 17 kroner. EBITDA-estimatet for 2024 er nedjustert med cirka 60 millioner dollar, ifølge TDN Direct.