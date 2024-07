Krakk i flyaksje – nesten 400 mill. forduftet på én dag

Hovedindeksen åpent ned tirsdag morgen, men klatret til pluss i løpet av formiddagen. Ved børsslutt var hovedindeksen ned 0,05 prosent til 1427,64 poeng.

Brent-kontrakter for levering i august var opp 0,20 prosent til 86,78 dollar fatet da Oslo Børs stengte, til sammenligning var brent-oljen ved børsslutt mandag omsatt for 85,27 dollar fatet. WTI-kontraktene for levering i juli endte opp 0,1 prosent til 83,45 dollar.

Equinor-aksjen endte opp 0,25 prosent til 306,25 kroner, mens Aker BP steg 1,05 prosent til 278,30 kroner.

Norse Atlantic falt kraftig med 43,01 prosent til 4,04 kroner, aksjen var på et punkt nede på 3,50 kroner. Flyselskapet meldte tirsdag at de sliter sikkelig med likviditeten og har igangsatt tiltak. Klokken 12:00 holdt Norse en investoroppdatering hos Pareto. I løpet av handelsdagen har aksjen blitt stoppet for handel ti ganger. Etter dagens utvikling er markedsverdien barbert med 391 millioner.

Shippingindeksen hentet seg inn igjen med en oppgang på 1,62 prosent, etter gårsdagen fall på 2,53 prosent. MPC Container Ships steg 4,58 prosent til 23,04 kroner. Frontline endte opp 2,13 prosent til 268,1 kroner.

Kongsberg Gruppen falt 2,22 prosent til 881,50 kroner. Kjendisinvestor Marius Borthen synes aksjen er for dyr. «Grunnen til at vi ikke eier aksjen er verdsettelsen,» sa forvalteren i Blueberry Capital til Finansavisen.

SoftOx Solution falt 39,7 prosent til 9,9 øre. Selskapet varslet en emisjon til 22,5 millioner for å «planlegge, forberede og gjennomføre prosessen for å tiltrekke seg fiansiering for et proof-of-concept.» Tegningsprisen er på 2 øre pr. aksje.

Fusjonen mellom TGS og PGS er formelt fullført. TGS-aksjen ble også oppgradert av Barclays-analytiker Mick Pickup, som hevet kursmålet fra 185 til 245 kroner. Seismsikkaksjen endte opp 1,62 prosent til 131,70 kroner.

Dolphin Drilling har lenge hatt problemer i Nigeria. Mandag meldte selskapet at det har levert en bankgaranti på 20 millioner dollar som sikkerhet i forbindelse med det pågående søksmålet mot GHL. Riggen er nå fjernet fra nigerianske farvann, og er på vei til India for å påbegynne en ny kontrakt. Aksjen falt 1,96 prosent til 4,76 kroner.

Rec Silicon-aksjen endte opp 4,16 prosent til 7,27 kroner. Pareto nedjusterte kursmålet fra 24 til 17 kroner. EBITDA-estimatet for 2024 er nedjustert med cirka 60 millioner dollar, ifølge TDN Direct.