Hedgefond gikk hardt inn og shortet Tesla like før elbilprodusenten i forrige uke oppdaterte markedet på antall leveranser i andre kvartal, melder Bloomberg.

443.956 biler var ned 4,7 prosent fra året før, men likevel over FactSet-konsensus på 436.000 kjøretøy, og Wall Street reagerte med å sende aksjen kraftig opp. Etter tirsdagens oppgang på drøye 10 prosent, fulgte den opp med nye 6,5 prosent onsdag og 2,1 prosent fredag.

Siden tidlig i juni er aksjen dermed opp mer enn 40 prosent.

– Tror vi må se flere konkurser

Rundt 18 prosent av de over 500 hedgefondene som spores av dataleverandøren Hazeltree hadde en netto short-posisjon i Tesla ved utgangen av juni. Dette er den høyeste prosentandelen på over ett år, ifølge tall nyhetsbyrået har fått tilgang til. Ved slutten av mars var andelen knappe 15 prosent.

Eirik Hogner, nestkommanderende porteføljeforvalter i Clean Energy Transition er blant dem som frykter mer smerte for den bredere elbilindustrien.

– Det er fortsatt altfor mange oppstartsselskaper som forblir små og med bruttomarginer som rett og slett er for lave. Derfor er tilbuds- og etterspørselsdynamikken i elbilmarkedet fortsatt veldig negativ. Til syvende og sist tror jeg vi må se flere konkurser før markedet begynner å se sunnere ut, uttaler Hogner.

Treffsikker analytiker positiv

Short-veddemålene truer likevel med å påføre hedgefondene tap, og iallfall dersom Morningstar-analytiker Seth Goldstein treffer med spådommen om at Tesla vil øke resultatmarginene fremover. Goldstein er ifølge en Bloomberg-måling en av de tre mest treffsikre Tesla-analytikerne.

«Resultatveksten vil trolig være tilbake for Tesla neste år. Det avgjørende vil være hvordan Tesla håndterer et økende fokus på billige elbiler», skriver han i et kundenotat.

Samtidig strever Tesla på flere fronter. Selskapet varslet en stor nedbemanning i april, og har slitt med å få sin første nye modell på flere år, Cybertruck, i produksjon. Videre har det oppstått forsinkelser i byggingen av en ny fabrikk i Mexico.

– Veldig positiv Trump-effekt

En annen usikkerhetsfaktor er Donald Trump som har varslet en reversering av elbilvennlig lovgivning hvis han gjeninntar Det hvite hus etter høstens presidentvalg. Investeringsdirektør Fabio Pecce i Ambienta tror likevel en eventuell ny presidentperiode for Trump vil slå heldig ut for Tesla.

VERKEN LONG ELLER SHORT: Hedgefondforvalter Fabio Pecce i Ambienta er usikker på Tesla-aksjen. Foto: LinkedIn

– En Trump-seier vil åpenbart ikke være fantastisk for elbiler og fornybar energi generelt. Men det vil være veldig positivt for Tesla, fordi Trump forventes å innføre massive tollsatser mot kinesiske aktører, sier han til Bloomberg.

Pecce synes likevel det er vanskelig å posisjonere seg, og er verken long eller short i aksjen.

– I bunn og grunn er det ikke klart for investorene om dette er et topp selskap med en god ledelse, eller et presset selskap med mangelfull styring, fortsetter investeringsdirektøren.