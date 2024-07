Danske Novo Nordisk endte opp 1,3 prosent etter at bruk av selskapets Ozempic-medisin viste lavere forekomst av demens og en rekke andre psykiske problemer, slår en studie fra Oxford fast.

Bakrus etter tek-ras

For de såkalte FAANG-aksjene, som torsdag alle endte ned over 1 prosent, ble det en noe blandet fredag for tungvekterne.

Facebook (Meta) endte ned 2,5 prosent.

(Meta) endte ned 2,5 prosent. Apple endte opp 1,5 prosent.

endte opp 1,5 prosent. Amazon steg 0,03 prosent.

steg 0,03 prosent. Netflix falt 0,6 prosent.

falt 0,6 prosent. Google (Alphabet) falt 0,14 prosent.

– AI har vært altoppslukende

– Den sterke veksten i AI har vært altoppslukende, men det er ikke det eneste interessante i markedet, uttalte David Russel, global markedsstrategisjef i TradeStation til CNBC, som sikter til at markedet opplever nå en «rotasjonshandel» der investorer flytter seg fra de store teknologiselskapene som har gått som en kule på børs hittil i år, til de mindre selskapene som løftes av de seneste gode inflasjonstallene.

Russell 2000-indeksen, som følger 2.000 selskaper med «liten» markedsverdi (small capitalization), hoppet torsdag opp 3,4 prosent, og fulgte fredag opp med å stige 1,26 prosent.

Storbanker med tall

Av selskapene som kom med tall for andrekvartal fredag, falt JPMorgan 1,5 prosent etter at investeringsbanken kom med høyere inntekter for Q2 enn Wall Street konsensus. Citi endte ned 1,1 prosent. Det til tross for å ha slått forventningene for både topp- og bunnlinjen.

Verre gikk det for Wells Fargo som falt over 6 prosent etter at banken annonserte at netto renteinntekter, som er et viktig mål på utlånslønnsomhet, ikke ville leve opp til guidingen for andre kvartal.

Oljeprisen og krypto

Etter dager med oppgang faller oljeprisen.

Ett fat nordsjøolje (brent spot) handles før helgen ned 0,4 prosent til 85,05 dollar, mens WTI-oljen handles ned 0,48 prosent til 82,22 dollar fatet.

Av kryptovalutaene stiger bitcoin med 0,36 prosent til 57.742 dollar per coin. Etherum klatrer 0,3 prosent til 3.125 dollar per coin, mens Tether legger på seg knappe 0,12 prosent til 3.123 dollar per coin.