Saken oppdateres.

Hovedindeksen på Oslo Børs faller 0,1 prosent mandag formiddag til 1.433,43 poeng.

Olje

Brent-oljen med september-levering er mandag formiddag opp 0,3 prosent til 84,80 dollar fatet siden midnatt, mens WTI-oljen er ned 0,2 prosent til 82,01 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 85,85 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Equinor faller 0,3 prosent til 289,55 kroner, mens Aker BP er ned 0,9 prosent prosent til 265,20 kroner. Vår Energi synker 0,4 prosent til 35,81 kroner

Bevegelser

Mowi meldte mandag morgen om et driftsresultat på cirka 230 millioner euro i andre kvartal. På forhånd var det ventet et driftsresultat på 264 millioner euro, ifølge estimater fra Bloomberg. Slaktevolumet endte på 110.500 tonn i kvartalet. Aksjen er opp 0,4 prosent mandag formiddag.

Orkla fortsetter fremgangen og knuste forventningene. De økte resultatet til 2,6 milliarder kroner i andre kvartal, mens omsetningen kom inn på 17,2 milliarder. Aksjen stiger 5,9 prosent mandag formiddag.

Gjensidige la frem tall for årets andre kvartal mandag morgen, der selskapet endte med et resultat før skatt på 1,83 milliarder kroner, opp fra 1,32 milliarder i andre kvartal 2023. Forsikringsresultatet endte på 1,43 milliarder kroner. Det var svakere enn det analytikerne ventet på 1,77 milliarder kroner, ifølge selskapsinnhentet konsensus. Aksjen faller kraftig og er ned 8,7 prosent.

DNB og Pareto øker sine kursmål på Aker Biomarine til 120 kroner og 95 kroner, fra tidligere 90 og 75 kroner. DNB gjentar sin kjøpsanbefaling, mens Pareto gjentar sin holdanbefaling. Aksjekursen er opp 2,6 prosent til 92,40 kroner.

Fredag 5. juli ble det gjennomført et gigantisk blokksalg i Beerenberg . I dag kom meldingen som viste at det franske oppkjøpsfondet Alfrad hadde kjøpt 6 millioner aksjer i selskapet. Aksjen stiger 6,2 prosent til 32,60 kroner.

Cavendish ble børsnotert i juni. Nå tar meglerhuset Arctic opp dekning på aksjen med en salgsanbefaling og setter et kursmål på 10 kroner. Aksjen stiger derimot 6,2 prosent til 21,50 kroner.

Magnora leverte sine tall for andre kvartal i dag. Magnora fikk et resultat før skatt på 65,6 millioner kroner i andre kvartal. Selskapet kunne også melde om et utbytte på 4 kroner pr. aksje. Aksjen stiger 1,9 prosent til 29,20 kroner.

DNB Markets starter dekning på John Fredriksens Paratus Energy med kjøpsanbefaling og et kursmål på 80 kroner. Aksjen stiger hele 3,0 prosent til 59,20 kroner.

Både Pareto Securities og Nordea Markets oppjusterer sitt kursmål på Entra. Pareto oppjusterer sitt fra 124 kroner til 140 kroner., mens Nordea øker sitt fra 125 kroner til 138 kroner.

«Vi gjentar vår kjøpsanbefaling og øker vårt kursmål til 140 kroner (124) på grunn av positive estimatendringer og høyere verdsettelse av sammenlignbare selskaper», skriver Pareto.

Aksjen klatrer 3,7 prosent til 129,60 kroner.