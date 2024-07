Oslo Børs stiger – Emisjonsvarsel torpederer resultatene

I 15-tiden peker pilen opp på Oslo Børs, samt resten av Europa. Hovedindeksen er opp 0,9 prosent til 1.444,13 poeng, mens samleindeksen i Europa, Stoxx600, er opp 0,5 prosent.

Et fat nordsjøolje omsettes for 84,86 dollar, ned 0,3 prosent. Equinor stiger 1,3 prosent til 296,20 kroner, mens Aker BP klatrer 0,9 prosent til 262,00 kroner.

TGS -aksjen stiger 4,4 prosent til 136,70 kroner, og er omsatt for godt over 100 millioner kroner i dag. Seismikkselskapet leverte et resultat før skatt på 48,7 millioner dollar i andre kvartal, opp fra 20,7 millioner i samme periode i fjor. Selskapet skriver at de er godt i rute for å levere årlige synergier på 100 millioner dollar etter fusjonen med PGS.

Hexagon Purus presenterte sine regnskapstall for andre kvartal, noe som ble i første omgang vel mottatt og sendte aksjen opp over syv prosent. Selskapet rapporterte om inntekter på 528 millioner kroner, mot konsensus på 476 millioner. Oppgangen varte ikke lenge; konsernsjefen sa under kvartalspresentasjonen at de ikke utelukker å hente kapital i løpet av halvåret. Carnegie estimere at selskapet vil trenge 1-1,5 millarder i ekstern kapital for å nå breakeven kontantstrøm. Aksjen faller 2,6 prosent til 9,72 kroner.

Sjømataksjer har en god dag, med Oslo Seafood Index opp 1,4 prosent. Åtte av ni aksjer er i grønt. Atlantic Sapphire stiger 6 prosent til 4,60 kroner, Mowi er opp 1,4 prosent, Bakkafrost stiger med 1,8 prosent, og Grieg Seafood øker med 1,9 prosent.

Schibsted leverte et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 546 millioner kroner, mot konsensus på 555 millioner. Selskapet forteller i kvartalsrapporten at de skal aktivt oppdatere strategien for Schibsted Marketplaces, samt at de er ivrige etter å dele resultatene fra den nye strategien. B-aksjen stiger 1,9 prosent til 307,60 kroner.

Telenor leverte 19,93 milliarder kroner i inntekter for andre kvartal, mot ventet 20,21 milliarder kroner. Driftsresultatet falt til 4,36 milliarder, svakere enn konsensus på 4,59 milliarder. Telegiganten guider bedre organisk vekst for nordiske tjenesteinntekter, men gjentar utsiktene for konsern-EBITDA-en. Aksjen stiger 0,1 prosent til 123,50 kroner.

Etter gårsdagens skuffende kvartalsrapport fra NEL, og et fall på rundt 7 prosent i går, har flere meglerhus oppdatert regnestykket for hva aksjen er verdt. Goldman og Fearnley øker kursmålet, mens Pareto og Nordea nedjusterer. Aksjen faller 1,4 prosent til 6,22 kroner.

Oppgangen i Aker Solutions fortsetter, seks dager på rad i grønt. Aksjen stiger 1,1 prosent i dag til 54,00 kroner. Til sammenligning var sluttkursen sist røde dag 42,46 kroner.

Aker stiger 2,8 prosent til 663,00 kroner. Selskapet presenterte regnskapstallene sine for andre kvartal i går, og endte opp 0,9 prosent. Kepler Cheuvreux gjentar kjøp, men nedjusterer kursmålet.