Hovedindeksen ved Oslo Børs steg torsdag 0,8 prosent til 1.443,71 poeng og skjøt fart utover formiddagen.

Nordsjøoljen for levering i september ble omsatt for 84,65 dollar fatet ved børsslutt, ned 0,5 prosent. Til sammenligning var oljeprisen 84,70 dollar ved stengetid i går.

Equinor steg 1,6 prosent til 296,95 kroner, mens Aker BP endte dagen opp 0,7 prosent til 261,50 kroner.

Hexagon Purus hadde en volatil dag. Ved åpning skjøt aksjen opp etter å ha presentert regnskapstall for andre kvartal, og var på et punkt opp over syv prosent. Oppgangen varte ikke lenge; konsernsjefen sa under kvartalspresentasjonen senere på dagen at de ikke kunne utelukke å hente kapital i løpet av halvåret. Carnegie tror selskapet ville trenge 1-1,5 milliarder for å nå breakeven kontantstrøm. Aksjen endte dagen ned 6,5 prosent til 9,33 kroner.

TGS leverte et resultat før skatt på 48,7 millioner dollar i andre kvartal, opp fra 20,7 millioner i samme periode i fjor. Aksjen ble omsatt for over 160 millioner kroner og endte dagen opp 4,7 prosent til 137,10 kroner.

Telenor rapporterte 19,93 milliarder kroner i inntekter for andre kvartal, mot ventet 20,21 milliarder kroner. Driftsresultatet falt til 4,36 milliarder, svakere enn konsensus på 4,59 milliarder. Telegiganten guidet bedre organisk vekst for nordiske tjenesteinntekter, men gjentok utsiktene for konsern-EBITDA. Aksjen falt 0,2 prosent til 123,10 kroner.

Schibsted leverte et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 546 millioner kroner, mot konsensus på 555 millioner. Selskapet fortalte at de skulle aktivt oppdatere strategien for Schibsted Marketplaces, samt at de var ivrige etter å dele resultatene fra den nye strategien. B-aksjen steg 0,9 prosent til 304,80 kroner.

Etter gårsdagens skuffende kvartalsrapport fra NEL har flere meglerhus oppdatert kursmålene sine. Goldman og Fearnley økte kursmålet, mens Pareto og Nordea nedjusterte. Aksjen falt 1,4 prosent til 6,22 kroner.

Aker Solutions steg for sjette dag på rad. Aksjen endte opp 1,3 prosent til 54,10 kroner. Til sammenligning var sluttkursen sist røde dag 42,46 kroner.