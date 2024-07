Bred teknologioppgang på grønn Wall Street: Tesla og Nvidia steg begge 5 prosent

Tirsdag endte Nasdaq opp 1,58 prosent til 18.007,57. Dow Jones steg 0,32 prosent til 40.415,31 poeng. S&P 500 steg 1,08 prosent til 5.564,47 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,255 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 10 prosent til 14,85.

Søndag kveld varslet USAs president, Joe Biden, at han ikke vil stille til gjenvalg, samtidig som han ga sin støtte til visepresident Kamala Harris som demokratenes nye presidentkandidat. Ifølge Reuters har Harris allerede fått inn rundt 81 millioner dollar i donasjoner på ett døgn.

Teknologi

Etter flere dager med nedgang, viste teknologiaksjer styrke inn i den nye uken. Teknologiindeksen på S&P 500 kunne skimte med en oppgang på nesten 2 prosent.

– Vi ser en rotasjon tilbake til teknologiosektoren etter en betydelig sell-off, forverret av Crowdstrike-problemene. En kombinasjon av utvidelser i inntjening og forventingen om rentekutt gir investorene håp, sier investeringsstrategi Mona Mahajan i Edward Jones til CNBC.

Tirsdag skal to av Magnificent Seven-selskapene, Tesla og Alphabet, presentere sine kvartalstall. Google-eier Alphabet steg 2,3 prosent mandag.

Tesla-grunder Elon Musk uttalte mandag at han forventet at Tesla vil produsere en «humanoid robot» eller menneskelignende robot allerede neste år. Det vil kunne løfte markedsverdien ekstremt høyt, ifølge den eksentriske toppsjefen. Investorene likte det de hørte, og aksjen steg 5,2 prosent.

Nvidia har korrigert kraftig ned de seneste dagene, etter at Biden-administrasjonen vurderte handelsrestriksjoner for å begrense tilgangen på avanserte halvledere i Kina. Det skal imidlertid AI-yndlingen unngå ved å lansere og distribuere en ny chip kalt B20. Denne versjonen av deres nye flaggskip-AI-chip for det kinesiske markedet vil være i samsvar med gjeldende amerikanske eksportkontroller. Aksjen korrigerte opp 4,8 prosent

Av de gjenstående Mag7-aksjene, var det både grønt og rødt å spore. Microsoft steg med 1,3 prosent, mens Meta steg 2,2 prosent. Amazon snublet imidlertid 0,3 prosent, og Apple falt 0,2 prosent etter å ha ligget i grønt mesteparten av dagen.