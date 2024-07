Dette vil påvirke Oslo Børs i dag

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner opp 0,1 prosent eller innenfor intervallet [-0,2, 0,4] prosent.

Asia

Wall Street steg kraftig mandag kveld og hadde sin beste dag siden 5.juni, men det er allikevel blandet på Asia-børsene tirsdag, ifølge CNBC.

Shanghai Composite er ned 0,6 prosent, mens Hang Seng svekker seg 0,1 prosent.

Nikkei i Japan faller 0,1 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er uendret. I India styrker Sensex seg 0,1 prosent.

Kospi i Sør-Korea stiger 0,5 prosent. Sør-Koreas produsentprisindeks steg med 2,5 prosent i juni år over år. sammenlignet med en økning på 2,3 prosent i mai.

Oljeprisen

Brent-oljen med september-levering er tirsdag morgen uendret til 82,44 dollar fatet siden midnatt, mens WTI-oljen også er flat til 78,39 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 82,13 dollar, ved børsslutt i Oslo mandag.

Oslo Børs

Mandag steg hovedindeksen på Oslo Børs over 0,8 prosent til ny rekord, før den endte opp 0,7 prosent på 1.452,54 poeng.

Innen shipping steg flere aksjer på børs. Frontline endte opp 5,4 prosent til 274,80 kroner, mens MPC Container Ships steg hele 7,3 prosent til 22,05 kroner.

En rekke analytikere er ute med oppdateringer på industrigiganten Yara etter fredagens kvartalsrapport. ABG-analytiker Bengt Jonassen er mest positiv og oppgraderte aksjen fra hold til kjøp, samtidig som han høynet kursmålet fra 335 til 400 kroner. SEB-analytiker Magnus Rasmussen gjentok kjøpsanbefalingen og økte kursmålet fra 370 til 380 kroner. Aksjen steg 3,0 prosent til 322,20 kroner.

Flyselskapet Norwegian har hatt et turbulent første halvår, med et aksjefall på over 33 prosent siden april. Lavpriskonkurrenten Ryanair har redusert sine prognoser og rapporterer betydelig lavere priser i andre kvartal – noe som gjenspeiler seg i Norwegian-aksjen, som falt 4,2 prosent til 10,95 kroner.