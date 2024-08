Mandag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,8 prosent før den sluttet på 1.445,27 poeng.

Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 80,84 dollar, ned 0,4 prosent.

Equinor steg 0,4 prosent til 286,00 kroner mens Aker BP steg 0,1 prosent til 258,50 kroner. Vår Energi endte ned 2,0 prosent til 34,58 kroner. Det er verdt å merke seg at aksjen ble handlet eks. utbytte på 1,184 kroner.

Offshorerederiet Dof Group, hvor John Fredriksen er største eier, fikk oppjustert kursmålet fra Carnegie til 150 kroner fra 120 kroner pr. aksje etter oppkjøpet av Maersk Supply Service. Meglerhuset opererer med en kjøpsanbefaling på selskapet.

– DOF var allerede vårt toppvalg i sektoren, men Maersk Supply-avtalen tilfører en ny dimensjon til aksjehistorien, sa analytiker Erik Aspen Fosså i Carnegie til Finansavisen. Aksjen steg 6,3 prosent til 113,70 kroner.

Oljeprodusenten BW Energy hadde en netto oljeproduksjon på 2,14 millioner fat i andre kvartal, skrev selskapet i en oppdatering mandag. Aksjen falt 1,3 prosent til 31,60 kroner.

Panoro Energy rapporterte en bruttoproduksjon på 21.184 fat olje per dag fra Dussafu-feltet i andre kvartal 2024. Dette tallet inkluderer effekten av en 21 dager lang planlagt årlig vedlikeholdsstans av "FPSO BW Adolo", slik selskapet tidligere har kommunisert. Aksjen endte opp 0,5 prosent til 32,80 kroner.

Det John Fredriksen-kontrollerte tankrederiet Frontline har steget mer enn 30 prosent på børs i år, mandag steg aksjen ytterligere 3,5 prosent til 268,50 kroner. En annen shippingaksje som steg var MPC Container Ships, som endte opp 5,0 prosent til 22,40 kroner.

Borr Drilling annonserte i en børsmelding fredag at de har inngått kontrakter for tre jackup-rigger for arbeid utenfor henholdsvis Brasil, Malaysia og Gabon. Kontraktene har en samlet verdi på 332 millioner dollar, tilsvarende over 3,6 milliarder kroner. Aksjen endte ned 2,0 prosent til 72,85 kroner.

Morningstar har endret sin anbefaling for halvlederselskapet Nordic Semiconductor fra en salgsanbefaling til hold-anbefaling, samtidig gjentar de et kursmål på 127 kroner. Aksjen, som falt med over 10 prosent forrige uke, steg med 2,4 prosent til 134,00 kroner.

Subsea 7 meldte om tildeling av en betydelig kontrakt med bp for Murlach-utviklingen, 240 kilometer øst for Aberdeen. Kontrakter estimeres til 50-150 millioner dollar. Aksjen steg 0,4 prosent til 210,20 kroner.

Observe Medical meldte mandag om en ikke-bindende intensjonsavtale med et ledende amerikansk medisinsk bildebehandlingsselskap for å utforske et strategisk partnerskap for sin Biim ultrasound-teknologi. Aksjen falt 2,0 prosent til 0,45 kroner.

Biofish meldte mandag om en avtale med en anerkjent industriaktør om levering av rundt 170.000 til 180.000 post-smolt med en vekt på rundt 250 til 300 gram. Aksjen steg over 8 prosent etter nyheten, før den endte opp 3,4 prosent til 1,21 kroner.