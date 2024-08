Dette vil påvirke Oslo Børs mandag

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 1,0 prosent, eller innenfor intervallet [-1,5, -0,5] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at det i forrige uke ble en brutalt på verdens børser, inkludert de amerikanske.

«Nasdaq-indeksen, som domineres av de aller største teknologiselskapene, er nå offisielt i korreksjonsmodus etter et nytt fall på over to prosent», påpeker han.

«Fredagens nedtur ble trigget av skuffende jobbtall (US Nonfarm Payrolls). Den amerikanske sentralbanken, som nylig avholdt rentemøte, signaliserte at de var klare for å kutte styringsrenten (Fed Funds Rate) i neste møte. Hvorvidt dette blir et enkelt kutt eller et dobbelt kutt er det store spørsmålet blant investorene», fortsetter han.

Berntsen trekker også frem at Warren Buffetts Berkshire Hathaway slapp sine tall for andre kvartal lørdag.

«Det fremkom at de hadde solgt halvparten av sine Apple-aksjer. Apple er fremdeles Berkshire Hathaways største børsnoterte investering, men nedsalget er ventet å prege Apple-aksjen negativt når handelen på Wall Street åpner senere i dag».

Asia

Den Japanske børsen stuper mandag morgen. Nikkei faller nå 6,40 prosent, og har på det meste i dag vært ned over 7 prosent. Den bredere Topix-indeksen svekkes 7,16 prosent.

Ifølge CNBC har Topix den verste børsdagen på åtte år, mens det for Nikkei er det kraftigste fallet siden covid-inntoget i mars 2020.

Begge de to indeksene er nå svekket nesten 20 prosent fra sine all-time highs 11. juli i år.

Oljeprisen

Brent-oljen med august-levering er mandag morgen opp 0,12 prosent til 76,90 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,10 prosent til 73,59 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 78,70 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Fredag stengte det brede amerikanske aksjemarkedet i blodrødt, Nasdaq entret korreksjonsmodus, rentene stuper og oljeprisen faller, mens volatilitetsindeksen, også kjent som «fryktindeksen», skjøt opp nesten 30 prosent.

Den brede samleindeksen S&P 500 endte ned 1,8 prosent til 5.346,56, mens teknologitunge Nasdaq falt med hele 2,4 prosent til 16.776,16. Industritunge Dow Jones falt 1,5 prosent til 39.737,26.

Resesjonsfrykten har for alvor inntatt verdensmarkedene etter at jobbtall fra USA viste en svakere vekst enn ventet i sysselsettingen og en arbeidsledighet som steg til 4,3 prosent i juli, godt over forventningene på 4,1 prosent.

Oslo Børs

Det var rødt over hele linja fredag. Hovedindeksen på Oslo Børs faller 2,6 prosent til 1.414 poeng.

Teknologiindeksen på OBX falt hele 4,8 prosent. Crayon var ned 9,0 prosent til 118,40 kroner, Nordic Semiconductor ble svekket 8,3 prosent til 129,50 kroner, mens Schibsted A-aksjen falt 4,1 prosent til 299,40 kroner.

Shippingindeksen endte ned 4,7 prosent, hvor Wallenius Wilhelmsen falt 8,0 prosent til 93,65 kroner, etterfulgt av Höegh Autoliners som ble svekket 7,0 prosent til 110,50 kroner.