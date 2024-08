De svake dataene har ført til et kraftig fall i rentene, der den amerikanske statsrenten med ti-års løpetid har falt mer enn 9 prosent bare denne uken.

Den tiårige amerikanske obligasjonsrenten endte fredag ned 4,6 prosent og omsettes nå på 3,8 prosent. Den amerikanske statsrenten med to-års løpetid endte ned 0,3 prosentpoeng til 3,87 prosent.

Les også – Dette kan bety dobbeltkutt Voldsomt svake arbeidsmarkedstall fra USA sendte rentene rett ned. – Et dobbeltkutt kan fort bli hovedforventningen, tror Marius Gonsholt Hov.

Apple ett av få lyspunkt

Flere av de store teknologiaksjene fikk fredag en tøff avslutning på uken. Etter å ha lagt frem svakere enn ventet tall for andre kvartal i går, endte Amazon ned 8,7 prosent fredag. Verre gikk det for Intel som krakket 26,1 prosent etter å ha annonsert svak guiding og kutt i over 15.000 arbeidsplasser.

Nvidia endte ned 4,3 prosent etter å ha dagen før falt 6 prosent.

Til tross for en sterk rapport for andre kvartal, endte Meta ned 2,6 prosent. Apple , som også leverte bedre enn ventet, og som så en økning i iPhone salget i forrige kvartal, endte opp 1,44 prosent. Aksjen var én av dagens få lyspunkt, der også Netflix, Microsoft og Google-eier Alphabet, alle endte ned 2,6 prosent eller mer.

Snapchat-eier Snap Inc. endte ned 27 prosent etter at de på torsdag la frem skuffende tall for andre kvartal som blant annet viste en svakere inntjening enn ventet.

Les også Lav jobbvekst i USA Etter torsdagens rapporter om svakheter i arbeidsmarkedet som førte til rentefall, kom det i dag nye viktige tall.

Bredt oljeprisfall

Oljeprisen falt mer enn 3 prosent på svake jobbtall fra USA og fallende kinesisk oljeetterspørsel.

Fredag ble ett fat nordsjøolje (brent spot) handlet ned 3,33 prosent til 76,87 dollar, mens WTI-oljen ble handlet ned 3,60 prosent til 73,56 dollar fatet. Den siste uken har prisen på nordsjøoljen stupt 6,6 prosent, mens prisen på WTI-Crude har falt 4,7 prosent.

– Vi flyttet oss fra et marked drevet av etterspørsel til et marked drevet av geopolitisk frykt [frykt for eskalering av krigen i Midtøsten etter Israels likvidering av Hamas' politiske leder i Iran], så har vi snudd fokuset helt mot disse økonomiske dataene, uttaler Tim Snyder, sjeføkonom i Matador Economics, til Reuters.

I tillegg til de svake amerikanske jobbtallene, henviser Snyder til tall fra verdens største oljeimportør, Kina, som er ventet å få en vekst i oljeetterspørsel på under 3 prosent - ned fra det tiårige gjennomsnittet på 4,6 prosent.

Tall fra energibyrået IEA viste også at den globale oljeetterspørselen for andre kvartal, klokket inn på sitt svakeste nivå siden sent 2022.