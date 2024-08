Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [0, 1] prosent.

Analytikeren skriver i sin morgenrapport at oppløftende PPI-tall trigget investorene på Wall Street tirsdag, med Nasdaq-indeksen som ledet an for andre dag på rad med en oppgang på 2,4 prosent.

«De asiatiske investorene forholdt seg relativt rolige onsdag, til tross for tirsdagens rally på Wall Street. Mange venter nå på de viktige KPI-tallene fra USA, som slippes senere i dag», skriver han.

Asia

Det er blandet stemning på børsene i Asia onsdag morgen.

I Japan har kunngjorde statsminister Fumio Kishida i natt at han vil gå av i september. Han uttalte da at han ikke vil stille til gjenvalg som leder av det liberale demokratiske partiet (DLP), men lovet ifølge CNBC sin støtte til partiets nye leder.

Nikkei er nå opp 0,08 prosent, mens den bredere Topix-indeksen klatrer 0,73 prosent.

I New Zealand er S&P/NZX-indeksen opp 1,69 prosent. Det skjer etter at Reserve Bank of New Zealand uventet kuttet sin referanserente til 5,25 prosent. Ifølge en sammenstilling utført av Reuters hadde økonomene på forhånd ventet at renten ville bli holdt i ro på 5,5 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med september-levering er onsdag morgen opp 0,50 prosent til 81,09 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,55 prosent til 78,78 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 81,18 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Alle de tre ledende indeksene på New York-børsen steg tirsdag. Nasdaq-indeksen endte opp pene 2,43 prosent til 17.187,61. Dow Jones steg 1,04 prosent til 39.765,64 poeng. S&P 500 gikk opp 1,68 prosent til 5.434,43 poeng.

Alle de syv største teknologiselskapene steg tirsdag. Nvidia er som regel aksjen med de største utslagene, og tirsdag var intet unntak med en oppgang på 6,5 prosent. Siden det brede børsfallet mandag forrige uke har aksjen steget nesten 17 prosent. AI-yndlingen er dog fremdeles 15 prosent lavere enn toppen fra midten av juni.

Kaffekjeden Starbucks annonserte tirsdag at Chipotle-sjef Brian Niccol erstatter Laxman Narasimhan som daglig leder fra september. Nyheten smakte ekstra godt for investorene, og aksjen føyk opp hele 25 prosent.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Oppgangen på Oslo Børs forduftet gjennom dagen. Ved børsslutt stod hovedindeksen i 1.427,65, en ørliten stigning på 0,01 prosent.

Oljeserviceselskapet Beerenberg er ett av få selskaper som har gått på børs det siste året. I en fersk analyse spekulerer Pareto Securities-analytiker Bård Rosef om et mulig oppkjøp fra konkurrenten Altrad Group. Aksjen steg hele 11,6 prosent til 38,50 kroner.

Wallenius Wilhelmsen steg først over 2,2 prosent etter å ha lagt frem knallsterke resultater for andre kvartal. Ved børsslutt var aksjen imidlertid ned 0,3 prosent til 102,70 kroner. Den siste uken er bilskiprederiets aksje opp over 12 prosent.

Les hele børsoppdateringen her.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 2. kv.:

Link Mobility: Kl. 06.00, webcast kl. 10.00

Elmera Group: Kl. 07.00, webcast kl. 07.30

Flex LNG: Kl. 07.00, webcast kl. 15.00

Morrow Bank: Kl. 07.00, Teams kl. 08.30

Sparebanken Møre: Kl. 07.00, Grand Hotel kl. 17.00, webcast