I kjølvannet av den solide oppgangen på Wall Street tirsdag kveld, styrkes Oslo Børs onsdag morgen.

Kl. 11 står hovedindeksen i 1.430,67, opp 0,21 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 964 millioner kroner.

Opptur

Nykode Therapeutics stiger 5,27 prosent til 12,78 kroner.

Selskapet meldte onsdag at de har fått et patent i USA for selskapets individualiserte neoantigenbaserte vaksine, VB10.NEO. Vaksinen er for tiden under utvikling for behandling av lokalt avanserte eller metastatiske solide svulster.

Bergen Carbon Solutions har signert en intensjonsavtale med Morrow Batteries for etableringen av en verdikjede av kritiske karbonmaterialer, for å støtte opptrappingen av Morrows battericelleproduksjon. Aksjen er opp 2,80 prosent til 7,35 kroner. På det meste har den i dag vært omsatt for 7,97 kroner.

Resultatsesong

Flere selskaper har lagt frem sine andrekvartalstall onsdag morgen. Blant dem finner vi Höegh Autoliners, som nå er ned 0,67 prosent til 119,00 kroner. Aksjen er likevel hittil i år opp 29 prosent.

Bilfraktrederiets inntjeningen og resultat var på linje med samme tremånedersperiode i fjor, men en endring i utsatt skatt med 39,4 millioner dollar sender nettoresultatet for perioden opp i 173,6 millioner dollar. Det varsles også et økt utbytte til 127 millioner dollar.

Flex LNG stiger derimot etter sine tall, og aksjen er nå opp 0,93 prosent til 282,00 kroner. Selskapet meldte om lavere inntjening i sitt sesongmessig svakeste kvartal, men spår økte inntekter igjen i andre halvår.

Link Mobility økte inntektene med 250 millioner kroner til 1,8 milliarder i andre kvartal. Det var med på å snu bunnlinjen, som endte på 78 millioner kroner, opp fra et underskudd på 16 millioner året før. Aksjen stiger 2,41 prosent til 21,25 kroner

Strømselskapet Elmera , tidligere kjent som Fjordkraft, stiger 0,57 prosent til 35,00 kroner til tross for et inntektsfall på 40 prosent i andre kvartal. Driftsresultatet steg imidlertid kraftig til 80,9 millioner.

Krise

Kreditorene til kriserammede Nordic Unmanned må se langt etter nedbetaling på lånene i august. Selskapet melder onsdag morgen at de ikke har penger til å betale. Det sender aksjen ned 22,56 prosent til 0,09 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med september-levering er onsdag morgen opp 0,57 prosent til 81,15 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,60 prosent til 78,82 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 81,18 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

API-tallene viste tirsdag råoljelagrene falt markante 5,2 millioner fat i forrige uke.

«Fallende lagre kan indikere høyere etterspørsel i USA, verdens største oljeforbruker», melder Reuters, ifølge TDN Direkt.

Equinor faller 0,02 prosent til 296,90 kroner, mens Aker BP er opp 0,47 prosent til 256,20 kroner. Vår Energi klatrer 0,32 prosent til 34,89 kroner.