Oslo Børs åpner opp

Hovedgrunnen er lav flåtevekst.

– I år blir det levert 1-2 store tankskip, og i 2025 ytterligere fem-seks skip inn i en flåte på nær 1.000 skip. Da er det egentlig bare fallende etterspørsel som kan ødelegge for høyere rater, sa han til Finansavisen.

Kutter i Autostore

AutoStore stupte torsdag 13,5 prosent etter andrekvartalstall som viste svakere EBITDA, inntekter og ordreinngang enn ventet, og fredag fortsetter nedturen med nye 4 prosent til 10,99 kroner.

Flere meglerhus har reagert med å ta ned kursmålene etter rapporten. ABG Sundal Collier går fra 23 til 18 kroner, Arctic Securities fra 23 til 20 kroner og Morgan Stanley fra 11 til 10 kroner. De to førstnevnte står dermed på sine kjøpsanbefalinger, mens sistnevnte gjentar sin undervekt-anbefaling.

«Konkurrentene er også under press; kundene forblir avventende (..) Når oppgangen kommer, er AutoStore klar», heter det ifølge TDN Direkt i analysen fra Arctic Securities.

På taperlisten finner vi også Nel, som faller nesten 3 prosent til 5,54 kroner etter at Berenberg har nedgradert aksjen fra kjøp til hold og kuttet kursmålet fra 8 til 7 kroner.

Opp og ned på tall

Blant dagens tallfremleggere merker vi oss Tekna Holding, som stiger over 5 prosent etter å ha opprettholdt guidingen av topplinjevekst og marginforbedringer ut 2024. Navamedic stiger drøye prosenten på sine tall.

Smartklokkeprodusenten Xplora Technologies er svakt ned etter at andre kvartal bød på de nest høyeste kvartalsvise inntektene og det nest høyeste EBITDA-resultatet i selskapets historie. Ifølge dagens rapport er målet nå å lansere seniorklokken i løpet av desember i år.

Pexip spretter opp over 4 prosent til 33 kroner etter at Carnegie har oppgradert aksjen fra hold til kjøp og tatt opp kursmålet fra 31 til 39 kroner i kjølvannet av torsdagens kvartalsrapport som viste at selskapet toppet forventningene på alle fronter.

DNO stiger videre

Oljeprisene trekker nedover fredag formiddag, etter en turbulent uke.

Brent-oljen med oktober-levering er ned 1,1 prosent (92 cent) til 80,12 dollar pr. fat siden midnatt, og er ned fra rundt 80,80 dollar ved stengetid på Oslo Børs torsdag.

WTI-oljen faller 1,3 prosent til 77,15 dollar pr. fat.

Analytikerne mener ifølge Reuters at markedsfokuset nå vil rettes mot fundamentale markedsforhold og geopolitikk.

Equinor faller 2,4 prosent (7,05 kroner) til 291,35 kroner, men en del av det skyldes at aksjen fredag går eksklusive utbytte på 0,35 dollar (3,75 kroner). Aker BP stiger 0,7 prosent og Vår Energi 0,8 prosent.

DNO stiger nye 0,7 prosent etter torsdagens markant oppgang i kjølvannet av kvartalsrapporten som varslet dobling av overskuddet og høyning av utbyttet.