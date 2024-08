Saken oppdateres

Olje

Det var store svingninger i oljeprisen på fredag. På sitt laveste falt prisen på septemberkontrakten med nordsjøoljen Brent 2,8 prosent, men den hentet seg inn i løpet av handelen og endte med en nedgang på 1,5 prosent, til 79,90 dollar fatet.

WTI-oljen svingte også mye, og var ved stengetid ned 1,6 prosent til 76,90 dollar pr. fat.

Det gikk særlig ut over Equinor, hvor kursen falt 2,3 prosent fredag. Aker BP og Vår Energi hadde positiv kursutvikling, hvor de to aksjene steg med henholdsvis 0,7 og 0,6 prosent.

Forklaringen til Equinors fall er at selskapet ble handlet eks. utbytte på samlet 0,7 dollar (7,50 kroner). Dagens kursfall var på 6,70 kroner. Dermed steg aksjen i realiteten 0,8 prosent.

Bevegelser

Etter at Archer la frem tallene fra andre kvartal fikk kursen kjørt seg på fredag. Det slet imidlertid analytikerne med å forklare.

– Tallene var litt under forventningene, men ikke så langt under at det kan forsvare et så kraftig kursfall. Selskapet opprettholder tross alt guidingen for året, sier analytiker Lukas Daul i Arctic Securities.

På sitt meste var fallet over 8 prosent, men ved handelsslutt endte Archer-kursen ned 3,3 prosent.

Frontline -aksjen hadde en god dag på fredag, da den steg 2,6 prosent, etter kraftig oppgang i VLCC-ratene.

Torsdagens største nyhet var at John Fredriksen-dominerte Avance Gas solgte alle sine store gasskip til BW LPG for over 11 milliarder. I børsmeldingen ble Avance Gas-aksjonærene lovet at «det genererte overskuddet tilhører aksjonærene» og at det vil «distribueres» når handelen gjennomføres.

Avance og BW LPG endte torsdagen med kursfall på henholdsvis 11 og 3 prosent.

Fredag var blant annet Fearnley ute med en oppdatering på Avance, hvor kursmålet ble kuttet fra 190 til 150 kroner. Samme meglerhus kuttet også kursmålet på BW LPG, fra 280 til 205 kroner. Kjøpsanbefalingen ble gjentatt.

Fredag fortsatte fallet for Avance da aksjekursen falt 2,6 prosent. BW LPG snudde torsdagens røde tall til grønne, og steg med 1 prosent.

Hexagon Composites var blant fredagens mest omsatte aksjer, etter at selskapet på torsdag la frem andrekvartalstallene og flere meglerhus endret kursmålet for aksjen. Blant annet hevet SpareBank 1 kursmålet fra 40 til 45 kroner.

Da Hexagon fredag steg 8,4 prosent var det selskapet med fjerde høyeste kursoppgang. Det var bak dagens vinner Astrocast (steg 30 prosent), River Tech (22 prosent) og Romreal (9 prosent).

Etter skuffende kvartalstall stupte Autostore 13,5 prosent på torsdag. I etterkant reagerte flere meglerhus med å nedjustere kursmålene. ABG Sundal Collier fikk fra 23 til 18 kroner, Arctic Securities fra 23 til 20 kroner og Morgan Stanley fra 11 til 10 kroner. Likevel falt Autostore-aksjen 1,1 prosent fredag.

Nel-aksjen hadde også en trå dag. Etter Berenberg nedgraderte aksjen fra kjøp til hold, og kuttet kursmålet fra 8 til 7 kroner, falt kursen 0,1 prosent.