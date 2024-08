Det er få lyspunkter på Oslo Børs tirsdag. Svak utvikling i oljeprisen og en nervøs sjømatsektor preger bevegelsene. Klokken 15.30 står hovedindeksen i 1.430,08, en nedgang på 1,3 prosent.

Brent-oljen med oktober-levering er tirsdag uendret siden midnatt til 77,68 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,9 prosent til 73,73 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 79,07 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

I en ny analyse fra DNB Markets nedjusterer analytiker Steffen Evjen sine oljeprisforutsetninger for andre halvår 2024 og 2025. Samtidig kutter han kursmålet i Aker BP fra 290 til 280 kroner. Aksjen faller 3,5 prosent til 253,80 kroner. For Equinor er nedgangen på 1,8 prosent til 288,15 kroner, mens Vår Energi faller 2,1 prosent til 34,79 kroner.

Bevegelser

Gustav Witzøes oppdrettsselskap SalMar sparket tirsdag i gang resultatsesongen for sjømatsektoren. Laksekjempen skuffet på driften, der operasjonelt driftsresultat endte på 1,4 milliarder kroner, ned fra 1,7 milliarder kroner i samme periode i fjor.

«Totalt sett et tregt kvartal for SalMar, der enkelte forhold fra et vanskelig første kvartal påvirker tallene», kommenterte sjømatanalytiker Sander Lie i Pareto Securities.

Aksjen faller 7,1 prosent til 593,50 kroner. Det smitter også over på de andre oppdrettsselskapene.

Grieg Seafood faller 5,5 prosent til 59,70 kroner, mens John Fredriksens Mowi er ned 2,3 prosent til 187,50 kroner. Lerøy Seafood går tilbake 2,8 prosent til 48,88 kroner. Alle tre kommer med kvartalstall i morgen.

For solcelle- og batteriselskapet Otovo fosser pengene ut. Omsetningen falt fra 322 til 183 millioner kroner, mens bunnlinjen endte på minus 110,5 millioner. Aksjen faller hele 7,2 prosent til 1,21 kroner.

Arctic Securities og Danske Bank senker kursmålet på Scatec etter selskapets kvartalsoppdatering. Tirsdag faller aksjen 4,1 prosent til 79,60 kroner.

Blant de mest omsatte aksjene er det lite opptur å spore. Unntakene er Norsk Hydro, som legger på seg 0,9 prosent til 59,82 kroner, og DOF Group som klatrer 0,3 prosent til 99,75 kroner. Tomra er opp 0,5 prosent til 157,00 kroner.