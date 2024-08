Dette vil påvirke Oslo Børs i dag

USA-kommentaren her.

Oslo Børs så vidt ned

Hovedindeksen på Oslo Børs åpnet svakt torsdag, men hentet seg inn utover dagen og endte ned bare 0,1 prosent til 1.424,87.

Sats utmerket seg positivt med å sprette opp nesten 9 prosent på sin kvartalsrapport, der selskapet også meldte at minst 50 prosent av nettoresultatet skal utbetales gjennom tilbakekjøp av aksjer og utbytter.

Kongsberg Gruppen steg 1,6 prosent til 1.105 kroner etter nyheten om at Australia vil investere opptil 850 millioner australske dollar i samarbeid med selskapet for å produsere missiler ved et nytt anlegg nær byen Newcastle. Aksjen var oppe i 1.115 kroner, som er ny intradag «all-time high.»

Equinor falt 1,6 prosent på høyest volum, Aker BP 0,4 prosent og Vår Energi 0,3 prosent dagen etter at selskapet varslet nye forsinkelser på prestisjeprosjektet Balder X.

Finanskalenderen

Resultat pr. 2. kvartal

Borgestad (07.00, webcast 13.00)

Klaveness Combination Carriers (07.00, webcast 09.00)

Norconsult (07.00, House of Oslo 09.00, webcast)

Omda (07.00, webcast 08.30)

Hafnia (07.30, webcast/tlf 14.30)

Vistin Pharma (Webcast/tlf 08.30)

Proximar Seafood (Webcast 09.00)

Aqua Bio Technology, Arendals Fossekompani, Awilco Drilling, Hafslund, Hofseth BioCare, Infront, Posten Norge, Standard Supply

Resultatpresentasjon

NorAm Drilling (Teams 15.00)

Makro

Norge: K2, juli (08.00)

Storbritannia: Gfk forbrukertillit, august (01.01)

Japan: Inflasjon, juli (01.30)

Sverige: Sysselsetting/ledighet, juli (08.00)

Frankrike: Bedriftstillit, august (08.45)

Canada: Detaljhandel, juni (14.30)

USA: Nyboligsalg, juli (16.00)

Annet

Aker BioMarine: Investormøter ifm. mulig obligasjon

Baker Hughes: Riggtelling (19.00)

Knox Energy Solutions: Ekstraordinær generalforsamling (13.00)

Kraft Bank: Investormøte, bankens lokaler i Sandnes (13.00)

Konkurransetilsynet: Dagligvarekonferanse, Deichman Bjørvika (08.00-12.00)

Japan: Høring i parlamentet med sentralbanksjef Ueda om pengepolitikk

USA: Jackson Hole Economic Symposium

USA: Fed-sjef Powell taler på Jackson Hole (16.00)

Utenlandske

Synsam

Eksklusive utbytte

Golar LNG, Sea1 Offshore

Ordinær generalforsamling

Envipco Holding

