Hovedindeksen på Oslo Børs åpnet svakt, men hentet seg inn utover dagen og endte torsdag ned bare 0,1 prosent til 1.424,87. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for nesten 4 milliarder kroner.

Wall Street utvikler seg blandet i tidlig handel, med Dow Jones ned og Nasdaq og S&P 500 opp henholdsvis 0,4 og 0,2 prosent. Investorene ser spent frem mot fredagen, da Federal Reserve-sjef Jerome Powell går på talerstolen i Jackson Hole.

Videre skal den japanske sentralbanksjefen på høring i parlamentet, som vil ha en forklaring på renteøkningen og de haukete signalene som sendte Nikkei ned mer enn 12 prosent og senket verdens børsverdier med 6.400 milliarder dollar på én dag tidligere denne måneden.

Toneangivende Europa-børser trekker svakt opp. Tyske DAX og franske CAC 40 stiger 0,3-0,4 prosent, mens britiske FTSE 100 er opp 0,1 prosent.

Opp og ned på tall

På Oslo Børs fortsatte resultatsesongen å prege bildet – på godt og vondt.

Sats utmerket seg positivt med å sprette opp nesten 9 prosent på sin kvartalsrapport, der selskapet også meldte at minst 50 prosent av nettoresultatet skal utbetales gjennom tilbakekjøp av aksjer og utbytter.

– Aksjen er altfor billig nå, sier Carnegie-analytiker Eirik Rafdal til Finansavisen.

Kid dabbet av utover dagen, men endte opp nesten 2 prosent etter at interiørkjeden økte omsetningen med over 10 prosent og satt igjen med nesten 60 millioner kroner før skatt i andre kvartal.

BW LPG var lenge ned, men snudde etterhvert opp og steg 0,5 prosent etter at resultatet falt markant fra første kvartal og betydelig fra rekordresultatet i fjerde kvartal i fjor. Pareto Securities omtaler ifølge TDN Direkt rapporten samlet sett som nøytral, og venter kun svake negative revisjoner i 2024-konsensus.

Panoro Energy falt nesten 6 prosent på kvartalstall som viste solid vekst , i tråd med forventningene. Odfjell Technology gikk tilbake nesten 7 prosent på sin rapport, selv om selskapet varslet økte utbytter.

Ny Kongsberg-rekord

Blant dagens mest omsatte var utslagene nokså beskjedne – begge veier.

Kongsberg Gruppen steg 1,6 prosent til 1.105 kroner etter nyheten om at Australia vil investere opptil 850 millioner australske dollar i samarbeid med selskapet for å produsere missiler ved et nytt anlegg nær byen Newcastle.

Aksjen var i dag oppe i 1.115 kroner, som er ny intradag «all-time high.» Det seneste året er aksjen opp 156 prosent, og selskapets største private investor, Erik Must, sitter nå på aksjer for mer enn 5 milliarder kroner.