DNB Markets om Nykode-melding: – Dramatisk på kort sikt

Onsdag morgen leverte Nykode Therapeutics kvartalstall. En halvtime før kvartalstallene ble publisert, kom en enda viktigere melding.

Bioteknologiselskapet avslutter C-04-studien for behandling av livmorhalskreft på grunn av endringer i standard behandling og tilbakemeldinger fra ledende eksperter.

Investorene svarte med å sende ned aksjekursen til Nykode med over 40 prosent onsdag. Klokken 13.10 ble aksjen omsatt for 6 kroner, og hittil i år er kursfallet på 72 prosent.

– Min umiddelbare reaksjon er at det var overraskende at de avsluttet denne studien. Basert på tidligere indikasjoner har selskapet selv hevdet at de er på riktig vei, både med tanke på strategien for å raskt nå markedet og vurderingen av konkurranselandskapet i samarbeid med sine partnere, sier DNB Markets-analytiker Geir Hiller Holom.

I en oppdatering skriver han at et kursfall på 15 til 25 prosent er berettiget.

– Tunge tider

Ifølge analytikeren var C-04 den studien som hadde kommet lengst, og som potensielt kunne nådd markedet i 2027-2028.

– Vi har fått signaler om at rekrutteringen av pasienter har gått i riktig retning, og derfor er dette en overraskende vending. Samtidig kan man si at det de sier, gir en viss mening. Det kan godt være at dette er en riktig beslutning basert på den informasjonen de sitter på, men det er likevel dramatisk på kort sikt, sier han, og fortsetter:

– Sett bortsett fra partnerskapene, var dette Nykodes hovedstudie. Når den avsluttes er det dramatisk og svært uheldig på kort sikt.

Forrige uke annonserte Genentech at de vil legge ned sin kreftimmunologiforskningsavdeling.



– Dette kommer i tillegg til den siste tidens uro, spesielt med tanke på partneren Genentech, som kunngjorde en reorganisering før helgen, sier Holom.

Cash til 2026

Investeringsbanken Jefferies skriver i en oppdatering at avslutning av C-04-studien fjerner en viktig kortsiktig klinisk katalysator, nemlig interimsdata som var ventet å komme i løpet av 2025.

«Det anså vi som en mulig katalysator for partnerskapsdiskusjoner, og kan sannsynligvis forsinke markedsinngangen for VB10.16. Det prekliniske programmet NYK011 for tykktarmskreft er også nedprioritert», skriver Jefferies i en oppdatering.