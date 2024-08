I 14-tiden har Hovedindeksen tatt fart etter en flat dag og er opp 0,5 prosent til 1.442,22 poeng.

Hos tungvekterne ser det slik ut: Equinor stiger 1,2 prosent til 285,95 kroner, DNB stiger 0,4 prosent til 224,70 kroner, Aker BP er opp 1,6 prosent til 262,10 kroner, Kongsberg Gruppen faller 1,0 prosent til 1.094 kroner.

Stanser oljeeksport

Libyas østlige regjering kunngjorde at den vil stenge all oljeproduksjon og eksport etter at rivalen i Tripoli forsøkte å erstatte ledelsen i sentralbanken. «Force majeure» gjelder for alle felter, terminaler og oljefasiliteter, opplyste de østlige myndighetene mandag i en uttalelse på Facebook, ifølge Bloomberg.

Irak stanser oljeeksport fra Kurdistan på grunn av overproduksjon blokkerer myndighetene i Bagdad oljeeksport fra Nord-Irak.

Nordsjøoljen stiger 2,9 prosent til 81,29 dollar fatet, mens oljeprisen var 78,63 dollar da Oslo Børs stengte fredag.

Bevegelser

Øverst på vinnerlisten er Idex Biometrics, som stiger 25,0 prosent til 91,5 øre. Selskapet melder mandag at deres biometriske betalingsapplikasjon har blitt sertifisert av Visa. Godkjenningen bekrefter at Idex Pay nå er klar for kommersialisering på Visas betalingsnettverk.

MPC Container Ships er blant de mest omsatt på Oslo Børs, med en omsetning på 109 millioner kroner. Selskapet leverer kvartalstall på onsdag, og Arctic Securities har mandag løftet kursmålet fra 21,4 til 26,9 kroner, samt oppgradert aksjen til kjøp fra hold – den eneste kjøpsanbefalingen blant meglerhusene på Bloomberg. Aksjen stiger 4,6 prosent til 23,19 kroner.