Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,6] prosent.

Analytikeren skriver i sin morgenrapport at det ble nok en retningsløs dag i Asia.

«Investorene i regionen har tilsynelatende latt være å bli påvirket av utviklingen på Wall Street. Resultatsesongen for 2. kvartal nærmer seg slutten, men verdens mest omtalte selskap – Nvidia – gjenstår», påpeker han.

Berntsen trekker også frem at oljep​risen fortsatte oppover i går og handles nå til over 80 dollar pr. fat.

«Oppgangen skyldes både økt geopolitisk usikkerhet i Midtøsten og politisk uro i Libya, en av verdens store oljeeksportører», skriver analytikeren.

«Libya spiller en betydelig, men ustabil rolle i det globale energimarkedet, hovedsakelig på grunn av sine store oljereserver, som er de største i Afrika. Landet var tidligere en av verdens store oljeprodusenter, men politisk uro og indre konflikter har ført til ustabil oljeproduksjon, noe som skaper bekymringer i energimarkedene», påpeker han.

Asia

I kjølvannet av nedgang i de amerikanske indeksene S&P 500 og Nasdaq, svekkes også de fleste av de asiatiske børsene tirsdag morgen.

I Japan stiger imidlertid Nikkei marginale 0,02 prosent, og den bredere Topix-indeksen er opp 0,41 prosent.

Shanghai Composite i Kina er ned 0,36 prosent, Hang Seng i Hongkong faller 0,27 prosent og Kospi i Sør-Korea svekkes 0,36 prosent.

Fra Kina meldes det at lønnsomheten blant landets industriselskaper steg 3,6 prosent i januar-juli, sammenlignet med samme periode i fjor.

Oljeprisen

Brent-oljen med oktober-levering er tirsdag morgen ned 0,23 prosent til 81,24 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,32 prosent til 77,17 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 81,50 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

Pilene pekte både opp og ned på Wall Street under mandagens børsslutt. Brede S&P 500 falt 0,31 prosent til 5.616,94, mens teknologiindeksen Nasdaq falt 0,85 prosent til 17.735,76. Industritunge Dow Jones steg 0,16 prosent til 41.240,52.

«Etter fredagens tale av Powell, ser markedene ut til å være mest opptatt av hvor stort rentekuttet i september blir, og hvor mange kutt som kommer utover høsten, snarere enn om det kommer kutt. Powell var tydelig i sin tale på Jackson Hole fredag om at tiden for å justere pengepolitikken er kommet», skriver DNB Markets i en oppdatering.

PDD Holdings, morselskapet til den kinesiske netthandelsbutikken Temu, stupte 28,5 prosent etter at selskapet la frem skuffende resultater for andre kvartal. Samtidig understreket ledelsen at det oppleves press på inntektsveksten på grunn av økt konkurranse.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs startet dagen forsiktig og lå flatt frem til 12-tiden, men endte opp 0,64 prosent til 1443,61 poeng. Stemningen var solid på Oslo Børs sammenlignet med andre børser – verdensindeksen til MSCI var ned 0,02 prosent da Oslo Børs stengte.

MPC Container Ships fikk mandag kjøpsanbefaling fra Arctic, med kursmålet 26,9 kroner, opp fra 21,4. Aksjen steg 5,3 prosent til 23,36 kroner.

Bakkafrost leverte et operasjonelt driftsresultat på 388 millioner danske kroner i andre kvartal. Dette var langt lavere enn hva analytikerne hadde forventet. Aksjekursen var nede på 557,50 kroner, men endte opp 1,2 prosent til 590,00 kroner. Grieg Seafood steg 3,3 prosent til 50,20 kroner.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 2. kv.:

Måsøval: Kl. 06.00, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

Bouvet: Kl. 07.00, selskapets lokaler kl. 08.30, webcast