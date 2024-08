Forvalter advarer: – Risk/reward blir stadig verre

Aksjerallyet den siste tiden gjør Adam Parker, forvalter i Trivariate Research og tidligere sjefstrateg i Morgan Stanley, stadig mer nervøs for markedet.

Dow Jones nådde ny rekord intradag mandag, og har med deg tatt igjen hele fallet og mer til fra 5. august, da den store indeksen falt tungt som følge av frykt i markedet. S&P 500 nærmer seg også rekord, mindre enn 1 prosent under sin forrige all-time high fra juli.

Utsiktene til lavere renter etter Federal Reserve-sjef Jerome Powells duete uttalelser forrige uke, kombinert med nylige oppmuntrende økonomiske data, har gjort investorene håpefulle om at sentralbanken vil klare å gjennomføre en myk landing.

Men Parker er ifølge CNBC bekymret for at aksjene nå priser inn et altfor optimistisk scenario i lys av det han ser på som utsikter til avtagende vekst.

– Vi mener risk/reward for amerikanske aksjer er stadig svakere, gitt endringene i vekst, renter og priser, sier Parker i en analyse.

Han forventer at estimatene for fjerde kvartal og 2025 vil bli nedjustert i høst, og peker på svakere forbruk fra forbrukerne som gjør de nåværende estimatene for høye i hans øyne. Parkers estimater for inntjening for selskapene i S&P 500 i 2025 er på 254 dollar. Det er 9 prosent under konsensusestimatet på 279 dollar.

– Det blir altfor optimistisk for oss på disse nivåene.

Kjøp heller disse aksjene

Strategen anbefaler nå å redusere eksponeringen mot vekstaksjer som har kommet tilbake fra bunnen i august, til fordel for å fokusere på andre aksjer av høy kvalitet, men med lav beta — det vil si mindre volatile enn resten av markedet.

Han vil også fokusere på selskaper som har lave forventninger til vekst i inntekter, skriver CNBC.

Parker er også mer forsiktig i sine valg av porteføljer, og foretrekker helsetjenester og aksjer i halvledersektoren som fokuserer på kunstig intelligens, i sterk kontrast til Morgan Stanley som ikke har troen på AI-aksjer i det hele tatt.

Han liker også forbrukerrelaterte aksjer med varer som er «must have», fremfor forbrukerrelaterte selskaper varer som er «nice to have», i lys av svakere forbruk i tiden fremover. Han sier også at man bør unngå sektorer som bank og eiendom, som ser billige ut, men som allerede har hentet seg sterkt inn i sommer.