Kollaps for Tufte

Det så ut som et eventyr for roeren Olaf Tufte. 2021 endte opp med 95,4 millioner i omsetning og 18,7 millioner i overskudd i hans klessatsing Tufte Wear. Året etter bykset omsetningen til 139,6 millioner, mens bunnlinjen viste 22,5 millioner.

Men 2023 ble svarte natta for Tufte. Omsetningen formelig kollapset. Der man normalt antar at underbukser er en stabil basisvare som ikke opplever store svingninger, falt Tuftes omsetning med over 40 prosent til 81,6 millioner. Det slo hardt på driftsresultatet, som gikk ned fra 13,6 til minus 7,8 millioner. Bunnlinjen endte på minus 6,9 millioner, ned fra 16,6 millioner året før.

Tufte Wear (Mill. kr) 2023 2022 Driftsinntekter 81,6 139,6 Driftsresultat −7,8 13,6 Resultat før skatt −6,9 16,6 Årsresultat −5,9 12,4

Skylder på konkurrenters varelagre

I årsrapporten forteller Tufte om kollapsen i selskapet, og om den svekkede inntjeningen. Den overordnede forklaringen er naturlig nok redusert omsetning og marginer.

Marginene er i tillegg svekket gjennom året, skriver Tufte. Skylden legges på en kombinasjon av en fallende verdi av den norske kronen og redusert etterspørsel i markedet som følge av «store varelagre hos konkurrenter som gjør det mer utfordrende og realisere varelageret vårt til fulle marginer».

Selv om bankkontoen er presset ned fra 13,8 til 7,3 millioner, rapporterer Tufte dog at likviditeten fortsatt er solid.

«Usikker fremtid»

Men fremtidsutsiktene er ikke direkte rosenrøde, ifølge Tufte. Han rapporterer om usikker fremtid og store utfordringer i varehandelen. Skylden legges på den svake kronen, utfordrende lagersituasjon i bransjen der både konkurrenter og kunder sitter med for store lagre i forhold til omsetning.

Han klager også over økte interne kostnader som følge av inflasjon, økte produksjonskostnader og generelt redusert kjøpekraft som følge av renteøkningene, høy inflasjon og redusert kjøpekraft.