Dette vil påvirke Oslo Børs fredag

I Australia stiger S&P/ASX 200 med 0,4 prosent, mens Straits Times-indeksen fra Singapore stiger 0,6 prosent. Sensex-indeksen fra India stiger 0,2 prosent.

Midtøstentrøbbel for oljeprisen

Prisen på oktoberkontrakten for et fat med nordsjøoljen Brent har siden midnatt steget 0,3 prosent, til 80,20 dollar pr. fat. Septemberkontrakten for et fat med WTI-oljen har steget 0,2 prosent siden midnatt.

Den stabile oljeprisen skyldes at det settes spørsmålstegn rundt oljetilbudet i Midtøsten. Torsdag var fortsatt over halve Libyas oljeproduksjon – om lag 700.000 fat – fortsatt ute av drift. Ved flere havner har eksporten blitt stanset.

Produksjonstapene fra Libya kan nå mellom 900.000 til 1 million fat pr. dag, og kan vare i flere uker, skriver CNBC.

I tillegg skal Irak ha produsert olje over kvoten avtalt i OPEC+, og tilbudet derfra ventes også å synke. Neste måned planlegges det å kutte produksjonen til mellom 3,85 og 3,9 millioner fat pr. dag.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,1 prosent til 1.432,52 poeng på torsdag.

Torsdag har blant annet Frontline, AF Gruppen og Ventura Offshore med kvartalstall.

Equinor falt 0,5 prosent etter at Morgan Stanley nedgraderte til salgsanbefaling. Aker BP steg 0,4 prosent, og Vår Energi steg 0,9 prosent.

IT-selskapet Crayon føk opp 11,4 prosent til etter kvartalstall der selskapet overgikk analytikernes forventninger på flere punkter. Crayon-aksjen var torsdag den femte mest omsatte på Oslo Børs.

NRC Group derimot, stupte 38,4 prosent til 5,20 kroner. Infrastrukturselskapet kom med kvartalstall som viste store underskudd, og varslet samtidig at det kan måtte hente mer penger. Dette kom overraskende på for DNB-analytiker Simen Mortensen, som har reagert med å nedgradere NRC-anbefalingen til hold og sable ned kursmålet fra 14 til 6 kroner.