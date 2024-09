InterOil Exploration and and Production falt kraftig mandag etter en melding om uriktige kvartalstall. Fredag 30. mai i år la oljemyggen frem tall for første kvartal, og aksjekursen firedoblet seg på omsetningsvekst. Men tallene var nesten 50 prosent for høye, og først tre måneder senere retter selskapet opp feilen. Aksjen stupte 26,4 prosent til 2,15 kroner mandag ettermiddag.

Industriaksjen Scana steg 13,5 prosent til 3,23 kroner etter at det ble meldt om et bud fra MIG Finance Namibia som priser aksjen 40 prosent høyere enn fredagens sluttkurs.

Dette skjer i dag:

Makro:

UK: BRC detaljhandel august, kl. 01.01

Sveits: Inflasjon august, kl. 08.30

Spania: Arbeidsledighet august, kl. 09.00

Sveits: BNP 2. kv., kl. 09.00

Canada: PMI industri august, kl. 15.30

USA: PMI industri august endelig, kl. 15.45

USA: ISM PMI industri august, kl. 16.00

USA: RCM/TIPP økonomisk tillit september, kl. 16.10

Annet:

Nordic Aqua Partners: Kapitalmarkedsdag, Oslo

Aker BioMarine: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 10.00

Volue: Tilbudsperiode ifm. Edison-bud utløper, kl. 16.30

Ekskl. utbytte:

Schibsted