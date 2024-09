(Saken oppdateres)

Oslo Børs faller i åpningen torsdag morgen.

Kl. 10.50 står hovedindeksen i 1.391,71, ned 0,39 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,3 milliarder kroner.

Kjempejafs

Investor og milliardær Arne Fredly har kjøpt 142,4 millioner aksjer i Kongsberg Automotive til en kurs på 1,15 kroner pr. aksje. Det tilsvarer nær 15 prosent av de utestående aksjene.

Nyheten sender aksjen opp 6,34 prosent til 1,41 kroner, og er ikke overraskende dagens foreløpig mest omsatte. Aksjen er på det meste omsatt for 1,54 kroner.

– Det er betydelige muligheter til å forbedre lønnsomheten, sier Fredly til Finansavisen.

I en ny flaggemelding noen minutter senere kommer det fram at største eier i Kongsberg, investeringsfondet Teleios, selger seg helt ut av selskapet.

Seacrest Petroleo har inngått en eksklusivitetsavtale med et London-basert selskap om et mulig salg av minoritetsandel i et datterselskap. Motparten er et London-basert selskap, som har spesialisert erfaring innen olje- og gassinvesteringer.

Aksjen klatrer 15,16 prosent til 0,87 kroner.