For å erstatte Røkke jr. har styret utnevnt Lars P. S. Sperre som ny konsernsjef. Aker har til gjengjeld planer om å foreslå Røkke som ny styreleder i Aker Horizons på en ekstraordinær generalforsamling.

Höegh Autoliners klatrer 4,69 prosent til 136,30 kroner som dagens mest omsatte aksje, etter at shippingtopp Emanuele Grimaldi har tatt et nytt jafs av selskapet. Shippingtoppen har nå en eierandel på 10,01 prosent.

Også Protector Forsikring stiger markant på høy omsetning, og er nå opp 5,62 prosent til 235,00 kroner.

Mandag ettermiddag ble det meldt at Awilhelmsen-selskapet AWC har engasjert Pareto Securities til å utforske muligheten for et blokkjøp av cirka én million aksjer i forsikringsselskapet.

Basert på mandagens sluttkurs på 222,50 kroner, er AWC ute etter å kjøpe aksjer for mer enn 222 millioner kroner.

NRC Group hentet gjennom en kriseemisjon tidligere denne måneden 200 millioner kroner til dumpringpris på 2,50 kroner.

Aksjen stiger tirsdag 8,71 kroner til 3,37 kroner, men er den siste måneden ned hele 66 prosent.

– Hvor i all verden har styret vært denne tiden? På ferie og latt barna stelle i stand fest alene? spør mangeårig meglertopp Ståle Rodahl.

Mandagens store vinner, REC Silicon, klatret 30,95 prosent. Tirsdag fortsetter oppgangen ytterligere 4,85 prosent til 8,65 kroner.

I en børsmelding etter stengetid på fredag leverte selskapet «tre gode nyheter på én gang,» ifølge Karl Johan Molnes, aksjekommentator i Finansavisen.

Crayon , som i går steg 18,86 prosent på oppkjøpsrykter, styrkes tirsdag 1,88 prosent til 135,50 kroner på høy omsetning.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er tirsdag morgen opp 0,43 prosent til 73,07 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,67 prosent til 70,56 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,21 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Equinor er ned 0,13 prosent til 267,55 kroner, mens Aker BP faller 1,44 prosent til 226,50 kroner. Vår Energi svekkes 0,48 prosent til 33,26 kroner.