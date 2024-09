IT-aksje suser til værs på Wall Street etter oppløftende nyheter

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,8 prosent og står i 17.733,28 poeng, mens Dow Jones stiger 0,1 prosent til 41.669,95 poeng. S&P 500 stiger 0,4 prosent til 5.655,75 poeng.

I 20-tiden har stemningen snudd ned, og både Dow Jones og S&P 500 ligger flatt for dagen. Nasdaq stiger 0,17 prosent

S&P nådde en ny intradag toppnotering på 5,670.81 før indeksen snudde ned.

Mandag steg Dow Jones til ny rekordnotering.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,647 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,8 prosent til 17,46.

Intel

Intel steg over 6 prosent på Wall Street mandag etter meldingen fredag kveld om at selskapet har kvalifisert seg for 3,5 milliarder dollar i statlige tilskudd for å produsere halvledere for Pentagon.

Etter stengetid for ordinær handel omtalte flere amerikanske medier en melding på Intels hjemmesider om at kontraktsproduksjonen (foundry business) skal skilles ut i et eget selskap, noe som bidrar til å sende aksjen opp 4,2 prosent i åpningsminuttene tirsdag. I 20-tiden står aksjen opp 2,8 prosent.

En utskillelse åpner ikke bare for ekstern finansiering, men kilder opplyser til CNBC at en børsnotering er til vurdering.

Fed

Før onsdagens rentedom fra den amerikanske sentralbanken har de lange rentene trukket videre ned.

«Markedet forventer rentekutt, men er fremdeles veldig uenige om størrelsen på kuttet. OIS-markedet priser inn 50 prosent sannsynlighet for et kutt på 50 basispunkter, mens futuresmarkedet indikerer noe høyere sannsynlighet. Det viser usikkerheten omkring Feds rentemøte og et fremdeles splittet marked, skriver DNB Markets i en oppdatering.

Makroøkonom Kelly Chen understreker at Fed sjelden starter en rentekuttsyklus med et stort kutt, noe som i seg selv kan skape uro i markedene.

Makro

Detaljhandelsomsetningen i USA økte med 0,1 prosent på månedsbasis i august, mens det ifølge Trading Economics var ventet en nedgang på 0,2 prosent. Ex. kjøretøy økte detaljhandelsomsetningen også med 0,1 prosent på månedsbasis. Her var det ventet en oppgang på 0,2 prosent.