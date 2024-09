Flere store bevegelser på en rød Oslo Børs

Mandag ettermiddag ble det meldt at Awilhelmsen-selskapet AWC har engasjert Pareto Securities til å utforske muligheten for et blokkjøp av cirka én million aksjer i forsikringsselskapet.

Fredag i forrige uke skrev Bloomberg at SoftwareOne vurderer en mulig sammenslåing med programvareselskapet Crayon. Dette satte fyr på aksjen som på det meste ble omsatt for over 135 kroner. Tirsdag faller den tilbake 4,7 prosent til 126,80 kroner.

Emisjoner og Røkke-exit

NRC Group hentet gjennom en kriseemisjon tidligere denne måneden 200 millioner kroner til dumpringpris på 2,50 kroner. Christen Sveaas var en av ABG-kundene som tegnet aksjer i emisjonen. Det bekrefter Sveaas-våpendrager Bengt A. Rem overfor Finansavisen.

Aksjen steg tirsdag 13,6 prosent til 3,52 kroner, men er den siste måneden ned over 60 prosent.

EAM Sola r har de siste ti årene vært involvert i en omfattende rettsprosess. Det koster penger, og etter børsslutt mandag varslet selskapet en kapitalinnhenting på mellom 10 og 25 millioner kroner til en kurs på ett øre. Aksjen stupte 39,0 prosent til 60 øre tirsdag.

Også Idex falt tungt etter emisjonsnyheter, og endte ned 24,2 prosent til 18 øre.

Selskapet meldte mandag ettermiddag at de ønsket å hente opp mot 65 millioner kroner til en kurs på 15 øre. Fasit var tirsdag morgen en gjennomført emisjon på 70 millioner kroner.

Aker Horizons har falt over 40 prosent på Oslo Børs siden nyttår, og nå går Kjell Inge Røkkes sønn Kristian Røkke av som adm. direktør. Nyheten sendte aksjen opp 2,7 prosent til 2,55 kroner.

Etter en oppgang på 27 prosent, kvitter Aasulv Tveitereid seg med alle aksjene han kjøpte i Kongsberg Automotive for drøyt en uke siden.

Aksjen endte ned 5,6 prosent til 1,71 kroner.

For to uker siden kom meldingen om at investor og milliardær Arne Fredly kjøpte 142,4 millioner aksjer i Kongsberg Automotive (KOA) til 1,15 kroner stykket, tilsvarende 164 millioner. Han ble dermed bildelprodusentens største aksjonær med en eierandel på 15 prosent.