– Det er vanskelig å se for seg at REC Silicon har nok cash, og de blir nok avhengige av Hanwha-relatert lån eller potensielt en emisjon. Jeg estimerer at selskapet trenger 50 millioner dollar, sa SpareBank 1 Markets-analytiker Jonas Fremming til Finansavisen.

Gard Aarvik i Pareto Securities er ikke bekymret for at det kommer en emisjon.

– Vi tror at det skal gå fint. REC Silicon har en sterk industriell backing fra Hanwha Solutions, som har vært med på å garantere mye av finansieringen, sa han.

Fredriksen-aksje straffes

Frontline faller 4,6 fredag etter at SEB-analytiker Fredrik Ness nedgraderer tankselskapet fra kjøp til salg og kutter kursmålet fra 325 til 200 kroner. Tankaksjen handles i skrivende stund for 238,60 kroner.

Et annet tankselskap som straffes etter nedgradering er Hafnia. SEB har kuttet kursmålet fra 110 til 85 kroner, og endret anbefaling fra kjøp til hold. Aksjen faller 6,6 prosent fredag.

«Forventningene innen produkttank er stort sett i tråd med våre nye estimater, og raffineritrender har vært, og kan fortsette å være, positive for produkttank. Likevel (..) argumenterer vi for at det beste er over for produkttank», skriver SEB ifølge TDN Direkt i en oppdatering.

MPC Container Ships faller 2,6 prosent etter at Harald Moræus-Hanssen har tatt gevinst. Containerrederiet vurderer også utstedelse av en 5-årig dollarobligasjon med tanke på å refinansiere gjeld og kjøpe skip.

Oljegiganter ser rødt

Brent november-olje står i 74,25 dollar pr. fat, ned 0,8 prosent siden midnatt. WTI-oljen faller 1,9 prosent til 70,60 dollar pr. fat.

Likevel er oljeprisene på vei mot sin beste uke siden februar, med Brent-oljen i rute til en oppgang på mer enn 3 prosent.

Equinor faller 0,4 prosent, Aker BP 0,7 prosent, mens Vår Energi stiger 0,5 prosent.