Oslo Børs åpnet opp fredag, men endte ned 0,3 prosent til 1.407,43 poeng. Hovedindeksen fikk samlet sett en oppgang på 0,4 prosent denne børsuken.

Batteriaksje til værs

Ensurge Micropower steg 17,1 prosent til 1,02 kroner etter at selskapet i går kveld annonserte en overtegnet emisjon der selskapet hentet 75 millioner kroner til en kurs på 1 krone per aksje.

Vow -aksjen skjøt opp 37 prosent i går og var lenge i grønt terreng fredag. Oppgangen kom etter at Danske Bank har avsluttet tvangssalgene av aksjene til selskapets toppsjef Henrik Badin. Aksjen endte imidlertid ned 1,3 prosent til 3,01 kroner.

Telenor steg 1,7 prosent til 135,00 kroner etter at Goldman Sachs oppjusterte kursmålet fra 165 til 170 kroner.

Salmar falt 0,2 prosent etter nyheten om at høyere sjøtemperaturer har ført til en eksplosjon av lakselus i Nord-Norge. Sjømatanalytiker Wilhelm Dahl Røe i Danske Bank ser kostnadsbombe for oppdretterne.

Korrigerer ned etter rally

REC-aksjen korrigerte ned 12,5 prosent etter gårsdagens rally. REC Silicon varslet i går at de hadde inngått en langsiktig avtale om silangassleveranser fra Moses Lake. Nyheten sendte aksjen opp 30 prosent torsdag.

– Det er vanskelig å se for seg at REC Silicon har nok cash, og de blir nok avhengige av Hanwha-relatert lån eller potensielt en emisjon. Jeg estimerer at selskapet trenger 50 millioner dollar, sa SpareBank 1 Markets-analytiker Jonas Fremming til Finansavisen.

Gard Aarvik i Pareto Securities er ikke bekymret for at det kommer en emisjon.

– Vi tror at det skal gå fint. REC Silicon har en sterk industriell backing fra Hanwha Solutions, som har vært med på å garantere mye av finansieringen, sa han.

Nedgang i tank

Frontline falt 5,8 prosent til 235,60 kroner etter at SEB-analytiker Fredrik Ness nedgraderer tankselskapet fra kjøp til salg og kutter kursmålet fra 325 til 200 kroner.

Et annet tankselskap som straffes etter nedgradering er Hafnia. SEB har kuttet kursmålet fra 110 til 85 kroner, og endret anbefaling fra kjøp til hold. Aksjen endte ned 5,4 prosent fredag.

«Forventningene innen produkttank er stort sett i tråd med våre nye estimater, og raffineritrender har vært, og kan fortsette å være, positive for produkttank. Likevel (..) argumenterer vi for at det beste er over for produkttank», skriver SEB ifølge TDN Direkt i en oppdatering.

MPC Container Ships falt 2,6 prosent etter at Harald Moræus-Hanssen har tatt gevinst. Containerrederiet vurderer også utstedelse av en 5-årig dollarobligasjon med tanke på å refinansiere gjeld og kjøpe skip.

Oljegiganter i rødt

Brent november-olje stod ved børsslutt i 74,20 dollar pr. fat, ned 0,9 prosent siden midnatt. WTI-oljen falt 1,9 prosent til 70,56 dollar pr. fat.

Likevel er oljeprisene på vei mot sin beste uke siden februar, med Brent-oljen i rute til en oppgang på mer enn 3 prosent.

Equinor falt 0,4 prosent, Aker BP 0,4 prosent, mens Vår Energi steg 1,6 prosent.