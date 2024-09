Emisjonsnyhetene sendte aksjen opp igjen 17,1 prosent fredag. Mandag morgen har imidlertid stemningen snudd på nytt, og aksjen er nå ned 6,45 prosent til 0,95.

Elmera faller 2,99 prosent til 32,50 kroner. DNB Markets gjentar mandag sin selg-anbefaling, og kutter samtidig kursmålet fra 24 til 21 kroner.

I mai ble det ifølge en EFTA-dom slått fast at selskapets prisøkninger på to strømkontrakter på Island var ulovlige. Etter en gjennomgang av Elmeras kontrakter mener DNB Markets nå at selskapet potensielt kan få flere juridiske utfordringer.

MPC Container Ships falt fredag 2,6 prosent etter at Harald Moræus-Hanssen tok gevinst. Aksjen fortsetter nå ned ytterligere 3,12 prosent til 21,46 kroner.

Arctic-analytiker Kristian Spetalen oppgraderte fredag Nordic Semiconductor fra hold til kjøp. Han har to grunner til å kjøpe aksjen før kapitalmarkedsdagen på torsdag. Aksjen faller 1,30 prosent til 140,00 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er mandag morgen opp 0,43 prosent til 74,81 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,49 prosent til 71,35 dollar fatet.

Oppgangen kommer ifølge Bloomberg News etter tegn på at kinesiske myndigheter vil trappe opp tiltakene for å støtte økonomien, samt frykten for at konflikten mellom Israel og Hizbollah kan utvikle seg til å bli en regional konflikt.

Prisen på Brent-olje har nå steget rundt 9 prosent, etter å tidligere denne måneden ha sunket til det laveste nivået siden 2021. Bakgrunnen er ifølge Bloomberg News optimisme over amerikanske rentekutt, samt frykt for at konfliktene i Midtøsten vil trekke inn Opec-produsenten Iran, og dermed støtte prisene.

Equinor stiger 0,54 prosent til 262,40 kroner. Morningstar har oppdatert sin anbefaling på oljegiganten til kjøp med et kursmål på 320 kroner.

Aker BP klatrer 0,22 prosent til 228,60 kroner, mens Vår Energi er ned 0,70 prosent til 32,69 kroner.