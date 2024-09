Råvareaksjer og shipping løfter Oslo Børs etter Kinas gigantpakke

Elkem er opp 5,61 prosent til 18,26 kroner, mens jernmalmprodusenten Rana Gruber klatrer 2,39 prosent til 68,50 kroner.

Tørrlastrederiet Golden Ocean styrkes 5,1 prosent til 135,20 kroner, mens tankgiganten Frontline er opp 1,2 prosent til 238,40 kroner. MPC Container Ships klatrer 2,8 prosent til 22,14 kroner. I sistnevnte har investor Harald Moræus-Hanssen solgt seg ytterligere ned etter en ellevill kursoppgang.

Bank of America mener varigheten av den potensielle havnestreiken i USA er det viktigste for shippingratene.

Tørrlastrederiet Belships meldte tirsdag morgen at salget av de gjeldfrie supramax-skipene «Belfriend» og «Beltide» er fullført, og at selskapet nå har vedtatt et ekstraordinært utbytte på 1,00 krone pr. aksje.

Nyheten sender aksjen opp 13,1 prosent til 21,75 kroner.

Bevegelser

Øystein Stray Spetalen og Martin Nes har trukket seg som styremedlemmer i teknologiselskapet Ayfie, kom det frem i en børsmelding etter børsslutt mandag. Aksjen faller hele 16,9 prosent til 3,40 kroner.

Siden i sommer har fondet Odin Norge hamstret aksjer på stadig lavere kurser i AutoStore. Totalt har de nå kjøpt aksjen for nesten en halv milliard kroner.

– Vi håper å treffe en bunn, sier forvalter Atle Hauge til Finansavisen.

AutoStore-aksjen stiger tirsdag 5,8 prosent til 10,38 kroner.

REC gikk til himmels på en langsiktig silangassavtale i forrige uke. Nå kan selskapet få konkurranse fra naboen i Moses Lake, som opprinnelig ble sett på som en mulig storkunde.

REC-aksjen er ned 4,6 prosent til 8,47 kroner.