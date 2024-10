DNB setter opp fastrentene, melder TDN Direkt.

Renten på fastrentelån med tre års binding settes nå opp 0,15 prosentpoeng, mens renten på lån med fem års bindingstid øker med 0,25 prosentpoeng. For lånene med binding på 10 år øker renten med 0,20 prosentpoeng.

Nyheten kommer etter at storbanken for nøyaktig en uke siden kuttet fastrentene.

– Flere vurderer fastrentelån som et alternativ for deler eller hele boliglånet sitt nå, men ingen bør velge fastrente for å gamble på at man kan «vinne» over markedsutviklingen. Det er alltid en viss usikkerhet knyttet til renteutviklingen videre, uttalte Marianne Wik Sætre, norgessjef for personmarkedet i DNB, da.

Fastrenterush

Flere andre banker, deriblant Nordea og KLP Banken, har den siste tiden senket sine fastrenter.

Det har, sammen med at Norges Bank var temmelig haukete ved rentemøtet torsdag, vært med på å presse norske markedsrenter opp.

– Rentereaksjonen den siste uken henger også på at husholdningenes etterspørsel etter fastrentelån har begynt å stige, sa valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets til Finansavisen tidligere denne uken.

– Med 150 basispunkter opp til flytende rente, har fastrentelån begynt å tiltrekke seg medias oppmerksomhet, noe som trolig må til for å øke interessen, påpekte han.