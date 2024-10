Hovedindeksen ved Oslo Børs falt onsdag 0,56 prosent til 1.404,42 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 4,8 milliarder kroner.

Oljeprisene trakk også nedover. November-kontrakten for Brent-oljen var ved børsslutt ned 1,2 prosent til 74,27 dollar fatet, mens den amerikanske WTI-oljen falt 1,3 prosent til 70,62 dollar pr. fat. Ved børsslutt tirsdag lå Brent-oljen rundt 75,21 dollar.

Equinor falt 1,7 prosent til 262,50 kroner, Aker BP endte ned 1,7 prosent til 228,80 kroner, mens Vår Energi falt 2,1 prosent til 32,95 kroner. Okea steg 3,7 prosent til 21,96 kroner etter at ABG-analytiker John Olaisen har oppjustert anbefalingen til «kjøp». Olaisen mener «to kjempelodd» kan sende aksjen til himmels.

Les også Sier farvel til Equinor – dumper aksjer for 375 mill. John Fredriksen dumper alt i børsens største selskap etter horribel kursutvikling.

MPC Container Ships steg 5,6 prosent til 23,35 kroner. Rederiet kjøper fire feeder-skip med kapasitet på 3.800 containere hver for totalt 180 millioner dollar, eller 1,9 milliarder kroner. Fartøyene leveres fra nåværende eier i fjerde kvartal, og vil etter hvert gå inn i en ny charteravtale som ventes å generere inntekter på 150 millioner dollar.

Les også Storsalg etter heftig kursoppgang Harald Moræus-Hanssen brukte våren på bunnfiske i shippingaksjen. De siste dagene har han høstet inn gevinsten etter en kursoppgang på over 90 prosent.

Wallenius Wilhelmsen avholdt kapitalmarkedsdag onsdag, der bilskipsrederiet meldte at det oppskalerer fire av skipene det har bestilt, fra en kapasitet på 9.300 personbilenheter (CEU) til 11.700 CEU. Det gjør skipene til verdens største bilskip. Aksjen steg 2,4 prosent – eller 3,00 kroner – til 130,60 kroner. Onsdag ble den også handlet eksklusive utbytte på cirka 11,22 kroner.

Höegh Autoliners steg samtidig 2,7 prosent til 142,80 kroner. Forøvrig i shipping falt tankrederiene Frontline og Hafnia henholdsvis 3,4 prosent til 227,20 kroner og 2,9 prosent til 75,70 kroner, begge på høy omsetning.

Les også Drar i bremsen i kjendisaksje Etter kollapsen har Pexip steget 300 prosent på to år. Carnegie-analytiker ser nå liten oppside i det kjendistunge teknologiselskapet.

TGS falt 1,2 prosent til 100,70 kroner, selv etter at Pareto Securities gjenopptok dekningen av seismikkselskapet med en kjøpsanbefaling.

Panteselskapet Tomra Systems meldte at det er valgt som eneste leverandør av pantemaskinløsninger til den australske delstaten Tasmanias retursystem, med ventet oppstart medio 2025. Det innebærer at Tomra vil drifte et nettverk med 49 returpunkter med over 100 pantemaskiner via et joint venture med Cleanaway. Tomra-aksjen endte onsdag opp 2,4 prosent til 155,60 kroner – og er med det opp rundt 25 prosent i år.

Styret i Øystein Stray Spetalen-dominerte Standard Supply har besluttet å foreslå et ekstraordinært utbytte på 1,10 kroner pr. aksje, samt ekstraordinære styrehonorarer. Det sendte aksjen opp 8,9 prosent til 1,29 kroner.