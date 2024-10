Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,5] prosent.

Han skriver i sin morgenrapport at de amerikanske investorene sendte børsindeksene på Wall Street videre opp torsdag, og dermed ser det ut til å bli nok en uke med oppgang.

«Både Nasdaq Composite, Dow Jones Industrial Average og Russell 2000 steg med 0,6 prosent, tett fulgt av S&P 500 (+0,4%), som stengte på en ny all-time high», skriver analytikeren.

«Oljerelaterte selskaper falt imidlertid tungt i gårsdagens handel, på grunn av rykter knyttet til Saudi-Arabia. OPECs de facto leder, Saudi-Arabia, har lenge holdt egen produksjon nede for å støtte opp under oljeprisen, men nå spekuleres det i at de vil øke produksjonen mer enn tidligere kommunisert», fortsetter Berntsen.

Han trekker også frem at oppturen i Kina og Hongkong fortsatte med full styrke fredag, noe som kan bidra til positiv utvikling på de europeiske børsene i dag.

«At det kinesiske aksjemarkedet igjen har fått vind i seilene, er gode nyheter for mange, men spørsmålet er om myndighetene vil klare å stimulere til ny, langsiktig vekst. Denne ukens oppgang i kinesiske aksjer er den største på flere tiår og er derfor verdt å merke seg», fortsetter han.

Les også Tveitereid selger i NOD, svake oljeaksjer og Xplora-oppkjøp Her er de ti viktigste tingene du må få med deg før Oslo Børs åpner i dag.

Asia

Fredag er nok en dag med markant oppgang for de kinesiske børsene. Det skjer etter at sentralbanken tidligere denne uken la frem en gigantpakke med pengepolitiske lettelser.

Shanghai Composite stiger nå 2,14 prosent, mens CSI 300 er opp 3,77 prosent. Hang Seng i Hongkong klatrer 3,50 prosent.

Ellers i Asia er det mer blandet stemning. I Japan styrkes Nikkei 0,84 prosent, mens den bredere Topix-indeksen faller tilbake 0,08 prosent.

Inflasjonstall fra den japanske hovedstaden Tokyo viser at inflasjonen i storbyen falt fra 2,6 til 2,2 prosent i september. Kjerneinflasjonen kom inn på 2 prosent, ned fra 2,4 prosent måneden før.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er fredag morgen ned 0,28 prosent til 71,40 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,24 prosent til 67,51 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 71,38 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Wall Street

S&P 500 steg til ny toppnotering etter positiv økonomisk data og Fed-kutt. Ukentlig jobless claims falt mer enn ventet, noe som tyder på et mer stabilt arbeidsmarked.

Den brede S&P 500-indeksen endte opp 0,4 prosent, og industritunge Dow Jones endte opp 0,62 prosent. Teknologiindeksen Nasdaq Composite endte opp 0,6 prosent.

Høyttalerprodusenten Sonos falt 4,45 prosent etter en dobbel nedgradering fra Morgan Stanley, som går fra en kjøpsanbefaling til en salgsanbefaling. Analytikeren mener at selskapets kontroversielle app-redesign vil ha en større påvirkning på resultatene enn ventet.

Oslo Børs

Hovedindeksen ved Oslo Børs falt torsdag 0,75 prosent til 1.393,83. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 8,6 milliarder kroner.

Torsdagens klare taper ble imidlertid Nordic Semiconductor, som dundret ned 24,2 prosent til 107,05 kroner på høy omsetning.

Under sin kapitalmarkedsdag i Oslo presenterte halvlederselskapet nye finansielle mål for de kommende årene. Ifølge TDN Direkt anser flere meglerhus Nordic Semiconductors kortsiktige syn som negativt, der målet om 20 prosents omsetningsvekst var godt under konsensus på 32 prosent.

I tillegg falt oljeprisene kraftig torsdag etter at Financial Times meldte at Saudi-Arabia har innstilt seg på nettopp lavere priser. Det dro med seg en rekke oljeaksjer nedover.