Før kapitalmarkedsdagen sparkes i gang sendte halvlederselskapet ut de nye målene for selskapet de neste årene, som skal diskuteres under kapitalmarkedsdagen.

I meldingen skriver det blant annet at de venter en gjennomsnittlig vekst på 20 prosent i topplinjen årlig ut dette tiåret, som vil gjøre det mulig for selskapet å nå sitt lønnsomhetsmål med en EBIDTA-margin på omtrent 25 prosent innen fem år.

De skriver derimot at de også venter en «moderat vekst» med «begrenset effekt» av den nye nRF54-brikken i 2025, med økende vekst fra 2026.

Investorene er ikke fornøyde med de nye utsiktene, og sender aksjen rett ned på Oslo Børs.

– Estimater skal ned, markedet er kanskje litt skuffet på cellular IoT og aksjen mister momentum, forklarer Arctic Securities-analytiker Kristian Spetalen.

– Nå har ikke selve kapitalmarkedsdagen begynt ennå, men det er nok litt «selg først, spør etterpå».

Les også Inntektene skal vokse 20 prosent årlig Etter et tøft år for halvledere melder Nordic Semiconductor om comeback. Nå venter det en topplinjevekst på 20 prosent årlig ut dette tiåret.

– Mindre enn 20 prosent i 2025

– De langsiktige vekstmålene er ambisiøse, men utsiktene for 2025 virker å være et stykke under forventning. Det var også knyttet en del forventinger til cellular IoT, hvor NOD har mål om å oppnå lønnsomhet i 2028, noe markedet kanskje synes er langt ut i tid samtidig som det ikke virker å være noen større kommersielle nyheter her, sier Spetalen videre.

– Det er tvetydig om estimatene på lengre sikt skal ned eller om vekstaksellerasjonen bare flyttes ut i tid. Vi får se om de sier noe mer på presentasjonen.

SpareBank1 Markets-analytiker Petter Kongslie klør seg i hodet etter de nye vekstmålene.

– Short-range utgjør 90 prosent, og vi snakket med selskapet som bekreftet at denne kommentaren gjelder Short-range som et eget forretningsområde, sier han.

– Dette antyder derfor en vekst på mindre enn 20 prosent i 2025.

Kongslie setter også spørsmål med hva selskapet mener når de skriver at de venter en «beskjeden vekst», og om det betyr fem eller ti prosent.

Han påpeker videre at konsensus venter 35 prosent vekst år-over-år.

Følg med på kapitalmarkedsdagen til Nordic Semiconductor her.

Aksjen stuper

Før børsåpning torsdag morgen ble aksjen handlet for 141,20 kroner – som tilsvarer en oppgang på over 12 prosent i år.

Etter børsåpning stupte aksjen derimot rett ned, og var nede over 17 prosent på det meste. Nedgangen har avtatt noe gjennom den første timen av handelen, og er i skrivende stund ned 16,43 prosent til 118 kroner pr. aksje.

Dermed er hele oppgangen for 2024 barbert vekk, og aksjen er nå ned 6,43 prosent siden årsskiftet.

Kapitalmarkedsdagen finner sted torsdag ettermiddag.