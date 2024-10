Nytt fall på Oslo Børs: Tech-aksje krakket på investordag

Hovedindeksen ved Oslo Børs falt torsdag 0,75 prosent til 1.393,83. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 8,6 milliarder kroner.

Oljeprisfall og medfølgende kursfall for olje- og oljeserviceselskaper preget handelen – det samme gjorde reaksjonene etter Mowi og Nordic Semiconductors kapitalmarkedsdager.

Oljeprisene falt kraftig torsdag etter at Financial Times meldte at Saudi-Arabia har innstilt seg på nettopp lavere priser og at landet er klart til å bringe produksjonen tilbake som planlagt fra 1. desember, etter en lengre periode med frivillige kutt.

– Det er big news. Det betyr at de ekstraordinære kuttene kommer tilbake til markedet. Det er ikke ventet, sier råvaresjef Bjarne Schieldrop til Finansavisen. Han mener dette er «klart negativt».

November-kontrakten for Brent-oljen var ved børsslutt ned 2,8 prosent til 71,38 dollar fatet, mens den amerikanske WTI-oljen var ned 3,1 prosent til 67,56 dollar pr. fat. Ved børsslutt onsdag lå Brent-oljen rundt 74,30 dollar fatet.

Equinor endte ned 2,4 prosent til 256,10 kroner torsdag. Goldman Sachs har gjentatt en salgsanbefaling og nedjustert kursmålet fra 290 til 270 kroner. Aker BP falt 4,9 prosent til 217,50 kroner, mens Vår Energi falt 4,1 prosent til 31,61 kroner.

I oljeservice falt DOF Group 7,5 prosent til 83,40 kroner og Solstad Offshore 6,2 prosent til 31,34 kroner. TGS endte ned 3,8 prosent til 96,90 kroner, mens Subsea 7 falt 7,0 prosent til 169,10 kroner og Aker Solutions falt 3,7 prosent til 39,26 kroner. Analysesjef Frederik Lunde i Carnegie mener kursfallene i oljeservice gir en god kjøpsmulighet.

Les også – Det åpner seg en god kjøpsmulighet – Dette er et spill, sier analysesjef Frederik Lunde om lekkasjene fra Saudi-Arabia. Han mener dagens kursfall er en god kjøpsmulighet innen oljeservice.

Torsdagens klare taper ble imidlertid Nordic Semiconductor , som dundret ned 24,2 prosent til 107,05 kroner på høy omsetning. Under sin kapitalmarkedsdag i Oslo presenterte halvlederselskapet nye finansielle mål for de kommende årene. Ifølge TDN Direkt anser flere meglerhus Nordic Semiconductors kortsiktige syn som negativt, der målet om 20 prosents omsetningsvekst var godt under konsensus på 32 prosent. Ifølge nyhetsbyrået var aksjen ventet å handles ned 9–10 prosent på oppdateringen.

Mowi ble derimot belønnet med 2,8 prosents kursoppgang, til 187,00 kroner, etter sin kapitalmarkedsdag. Her varslet oppdrettsgiganten kostnadskutt på 4,7 milliarder kroner og at slaktevolumene skal økes til 600.000 tonn innen 2029.

Klart mest omsatte aksje torsdag var Odfjell Drilling . Riggselskapet falt 5,0 prosent til 49,60 kroner etter at hovedeier Helene Odfjell solgte unna 23,4 millioner aksjer for rundt 1,2 milliarder kroner.

Norsk Hydro steg 3,8 prosent til 67,18 kroner, løftet av Kinas stimulansetiltak denne uken og påfølgende oppgang i råvarepriser.